Виталий Дьяков: «Я за возвращение на стадионы пива и отмену Fan ID, тогда народу будут полные стадионы. Клубы начнут деньги зарабатывать»

Виталий Дьяков выступил против Fan ID.

Ранее телеграм-канал «Мутко против» сообщил , что болельщиков «Факела », ухавших хавбеку «Зенита» Венделу, не получится идентифицировать даже с системой Fan ID из-за отсутствия звука на видеозаписях. «Факел» объяснил это отсутствием специального оборудования.

«Это будет работа над ошибками для Fan ID, послужит каким-то уроком на будущее. Может, сделают какие-то нововведения, чтобы вычислять конкретных болельщиков, все видеть и все слышать. Может, и у нас дойдет до пожизненных отстранений.

Я вообще за то, чтобы этого Fan ID не было. В Кубке его нет, в хоккее нет, и мы видим, как все там хорошо. Я за то, чтобы вернуть на стадионы пиво и отменить Fan ID, тогда народу будут полные стадионы во многих городах. Клубы начнут деньги зарабатывать, телевизионная картинка тоже будет приятная. Вот два правила, которые надо изменить.

А почему другие болельщики должны страдать из-за неадекватных? Против коллективной ответственности в ситуации «Факела». Вендел тоже мог не реагировать. Я играл, часто материли, оскорбляли, я многое слышал, но никак не реагировал.

Что будет, если каждый будет реагировать, когда посылают на три буквы? Футболисты должны контролировать эмоции. Лучшее, что есть в Воронеже – это болельщики. Если еще их лишимся, то матчи «Факела» будет очень тяжело смотреть. Мы потеряем телевизионного зрителя», – заявил бывший защитник московского «Динамо».