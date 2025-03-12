Селюк о «Факеле»: «Не может идентифицировать фанатов – должен быть наказан. Если захотеть, сейчас можно определить, какую сигарету курит человек на Тверской. И смысл биться за Fan ID, если он не работает?»

Дмитрий Селюк предложил применить санкции к «Факелу» из-за дела Вендела.

Ранее стало известно , что воронежский клуб передал в КДК записи с видеокамер без звука, поэтому выявить авторов расистских выкриков в адрес Вендела не удастся.

«Если не получается идентифицировать болельщиков за счет системы Fan ID, значит, надо эту систему отменить.

Если захотеть, то сейчас можно определить, какую сигарету курит человек, идущий по Тверской. Сейчас такая техника, что людей везде распознают по лицу. Надо отменять Fan ID. Какой смысл биться за этот Fan ID, если он не работает? Для чего это все сделано?

Если «Факел » не может идентифицировать, то должен быть наказан весь клуб. Понятно, что клубы покрывают своих болельщиков. Начинают говорить, что что-то не работает, не показывает. Такое уже бывало у того же ЦСКА.

Если болельщиков плохо идентифицируют, значит, клубы плохо работают. Вот сделать им за такие расистские инциденты минус три очка, так они сразу начнут идентифицировать», – сказал агент.