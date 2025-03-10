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Ринат Билялетдинов о расизме в адрес Вендела: «В семье не без урода. Пусть сейчас те, кто ввел Fan ID, покажут, что сделали это не напрасно»

Ринат Билялетдинов прокомментировал скандал с Венделом.

Ранее сообщалось, что на 65-й минуте матча с «Зенитом» (0:2) защитник «Факела» Сергей Божин мог сказать слово «макака» в адрес соперника. Бразильца также оскорбляли с трибуны и ухали, подражая обезьянам. Вендел показал средний палец трибунам и был удален.

«Это ложка дегтя в бочке меда. Из-за таких Fan ID сейчас, который никак до конца не прижился, потому что есть очень много нюансов: и Госуслуги, и билет личный, и т.д. Но мера была вынужденная. Во-первых, безопасность, потому что кто-то мог бы  банановой коркой и снежками не ограничиться, а попасть кому-нибудь петардой и нанести серьезную травму. У нас так, кстати, было. Кто-то кинул во вратарскую площадку, Шунин, по-моему, пострадал.

В семье не без урода, не зря это народная поговорка. Человек хочет чем-то выделиться, а выделиться нечем. Малюет себя, прически делает сумасшедшие, внешний вид расхлябанный какой-то, но все равно не привлекает. А душа требует. Вот давай хоть здесь. Если бы такой недоумок сорвал спектакль или балет какой-нибудь или оперу. Я это плохо представляю. А на стадионе можно. 

Поэтому и этот спорный Fan ID. Он хоть и не удобен, но призван как-то дисциплинировать. Ну вот пусть сейчас те, кто ввел Fan ID, покажут, что он был введен не напрасно. Вычисляйте этого болельщика, который оскорбил игрока. Вот давайте! Покажите, что Fan ID был недаром, потому что тень на воронежских болельщиков брошена напрасно. Но отвечать за свои дела надо. Человек сделал, а морально ударил по всем», – сказал бывший тренер «Локомотива» и «Рубина».

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «Советский спорт»
Fan ID
дискриминация
logoВендел
logoЗенит
logoФакел
logoпремьер-лига Россия
logoРинат Билялетдинов
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