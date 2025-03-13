Даку оштрафован на 50 тысяч рублей за неспортивное поведение в матче со «Спартаком». Форвард «Рубина» ударил по штативу оператора после удаления
На 74-й минуте матча 20-го тура Мир РПЛ между Алексисом Дуарте и Мирлиндом Даку произошла стычка. Защитник «Спартака» нарушил правила на Даку, нападающий «Рубина» в ответ сфолил на парагвайце. После этого Даку схватил мяч и не отдавал его Дуарте, чтобы тот не мог разыграть штрафной. Игрок «Рубина» отбросил мяч в сторону, Дуарте схватил албанца за шею и свалил его на газон.
Главный арбитр Кирилл Левников показал игрокам по желтой карточке, для обоих она оказалась второй. Покидая поле после удаления, Даку громко кричал и сбил стойку для камеры.
Даку сделал дубль в этой игре и принес «Рубину» победу со счетом 2:1.
«Болельщики «Пари НН» скандировали оскорбительные выражения в адрес судьи – штраф 10 тысяч. И у «Краснодара» задержка выхода команд – 20 тысяч.
Даку оштрафован за неспортивное поведение – 50 тысяч рублей. Удар по штативу оператора в момент ухода в подтрибунное помещение», – сообщил глава КДК РФС Артур Григорьянц.
«Краснодар» обыграл «Пари НН» со счетом 3:0 в рамках 20-го тура.
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