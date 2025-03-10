КДК рассмотрит удар Даку по штативу камеры после удаления в матче со «Спартаком»

КДК рассмотрит поведение Мирлинда Даку после удаления в матче со «Спартаком».

На 74-й минуте матча «Рубин» – «Спартак » (2:1) в 20-м туре Мир РПЛ произошла стычка между Алексисом Дуарте и Мирлиндом Даку . Главный арбитр Кирилл Левников показал обоим игрокам по второй желтой карточке. Покидая поле после удаления, форвард «Рубина» громко кричал и сбил стойку для камеры.

«КДК РФС рассмотрит неспортивное поведение футболиста «Рубина » Даку, который ударил по штативу оператора основного вещателя после удаления», – сказал глава КДК РФС Артур Григорьянц.