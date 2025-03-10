КДК рассмотрит удар Даку по штативу камеры после удаления в матче со «Спартаком»
КДК рассмотрит поведение Мирлинда Даку после удаления в матче со «Спартаком».
На 74-й минуте матча «Рубин» – «Спартак» (2:1) в 20-м туре Мир РПЛ произошла стычка между Алексисом Дуарте и Мирлиндом Даку. Главный арбитр Кирилл Левников показал обоим игрокам по второй желтой карточке. Покидая поле после удаления, форвард «Рубина» громко кричал и сбил стойку для камеры.
«КДК РФС рассмотрит неспортивное поведение футболиста «Рубина» Даку, который ударил по штативу оператора основного вещателя после удаления», – сказал глава КДК РФС Артур Григорьянц.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «Чемпионат»
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