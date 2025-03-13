  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Талалаев за агрессивное поведение в отношении судьи дисквалифицирован на 2 матча (1 – условно). Испытательный срок тренера «Балтики» – один год
3

Талалаев за агрессивное поведение в отношении судьи дисквалифицирован на 2 матча (1 – условно). Испытательный срок тренера «Балтики» – один год

Андрей Талалаев дисквалифицирован за атаку на судью.

Главный тренер «Балтики» Талалаев был удален в конце матча 23-го тура Мелбет Первой лиги против «Ротора» (0:0) за несогласие с решением арбитра Михаила Черемных.

«Талалаев был удален за физическое воздействие на официальное лицо матча.

Андрей Викторович присутствовал на заседании. Мы приняли переквалифицировать в агрессивное поведение, физического воздействия не было.

Он дисквалифицирован на два матча (один условно). Условный срок – один год», – сообщил председатель КДК РФС Артур Григорьянц.

Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: «Чемпионат»
logoАндрей Талалаев
logoПервая лига
logoБалтика
logoсудьи
logoРотор
КДК РФС
Артур Григорьянц
logoпремьер-лига Россия
logoЧемпионат.com
дисквалификации
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Первая лига. «Балтика» играет с «Ротором»
3110 марта, 17:00Live
Талалаев о Калининграде: «Люди более открыты и доброжелательны, чем в Москве. Здесь близость к Европе, слияние культур»
3012 декабря 2024, 09:31
Андрей Талалаев: «Есть собаки, которые преданнее, порядочнее и воспитаннее многих людей. Я совершенствуюсь, расту, но сильные качества остаются сильными, а слабые – слабыми»
911 декабря 2024, 16:29
Талалаев ответил на критику Канчельскиса: «Многие команды, где он работал, уже закрылись. Говорят, что я утопил три клуба, но их утопили еще до меня»
207 декабря 2024, 08:58
«Балтика» стала зимним чемпионом Первой лиги. Калининградцы выиграли 8 матчей подряд
1029 ноября 2024, 21:17
Главные новости
«Реал Сосьедад» идет андердогом за 5.00. Сможет ли испанский клуб удивить Манчестер? Ставьте на БЕТСИТИ с бонусом до 100 000
2 минуты назадРеклама
Ведущая «Натальной карты» о Дзюбе в сборной: «В период ретроградной Венерки возвращаются любимые. Вызван Лев с асцендентом в Деве, Лев-рекордсмен. Наконец-то!»
199 минут назадВидео
КДК не нашел признаков расизма в поведении Божина в матче с «Зенитом»: «Никаких санкций. «Факел» сказал, что был монтаж видео при слове «макака»
3010 минут назад
Дзюба о вызове в сборную: «Шок. Всего трясет, как пацана малолетнего. Огромное спасибо Карпину за эту возможность»
5818 минут назад
КДК отменил красную карточку Якимова за фол на Гонду в матче «Факел» – «Зенит»
2124 минуты назад
Дзюба, Максименко, Глушенков, Кисляк, Антон Миранчук – в составе сборной России на матчи с Гренадой и Замбией. Дуглас не попал в список
6531 минуту назад
💣 Дзюба вызван в сборную России на матчи с Гренадой и Замбией
17339 минут назад
«Факел» наказан матчем без зрителей и оштрафован на 1 млн рублей за расизм фанатов в адрес Вендела
10943 минуты назад
Вендел дисквалифицирован на 2 матча (один – условно) за средний палец фанатам «Факела» и не сыграет со «Спартаком»
9755 минут назад
«🤚🏼». Себальос ответил Симеоне, просившему поднять руку тех, кто видел двойное касание Альвареса
2257 минут назад
Ко всем новостям
Последние новости
Даку оштрафован на 50 тысяч рублей за неспортивное поведение в матче со «Спартаком». Форвард «Рубина» ударил по штативу оператора после удаления
36 минут назад
«Дзюба – пример для подражания всем молодым футболистам. Хорошо работает на тренировках, правильно относится к делу». Тренер «Акрона» Тедеев о нападающем
6сегодня, 11:35
«Венделу нужно быть готовым к провокациям. Как Зидану, который должен был справиться с тем, что сказал Матерацци». Малафеев об удалении игрока «Зенита»
8сегодня, 11:12
Слуцкий после 0:4 от «Кавасаки» в азиатской ЛЧ: «Между клубами из Китая и Японии с Кореей все еще есть разрыв в интенсивности. Мы серьезно изучим наш опыт в турнире»
6сегодня, 10:54
Трушечкин и Меламед назначены комментаторами матча «Спартака» и «Зенита»
24сегодня, 10:16
Хадсон-Одои (88), Райс (88) и Пулишич (88) вошли в команду недели FC 25
сегодня, 09:05Игры
Чемпионат Саудовской Аравии. «Аль-Иттихад» Бензема сыграет с «Аль-Риядом», «Аль-Наср» Роналду проведет матч в пятницу, «Аль-Хилаль» Малкома – в субботу
1сегодня, 08:43
Кубок чемпионов КОНКАКАФ. «Интер Майами» Месси в гостях у «Кавальера»
2сегодня, 08:15
«Челси» – «Копенгаген». Онлайн-трансляция начнется в 23:00
сегодня, 08:05
Захарян прилетит в Манчестер сегодня. Хавбек не смог прибыть с «Сосьедадом» из-за проблемы с визой
7сегодня, 07:59