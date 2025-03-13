Талалаев за агрессивное поведение в отношении судьи дисквалифицирован на 2 матча (1 – условно). Испытательный срок тренера «Балтики» – один год
Андрей Талалаев дисквалифицирован за атаку на судью.
Главный тренер «Балтики» Талалаев был удален в конце матча 23-го тура Мелбет Первой лиги против «Ротора» (0:0) за несогласие с решением арбитра Михаила Черемных.
«Талалаев был удален за физическое воздействие на официальное лицо матча.
Андрей Викторович присутствовал на заседании. Мы приняли переквалифицировать в агрессивное поведение, физического воздействия не было.
Он дисквалифицирован на два матча (один условно). Условный срок – один год», – сообщил председатель КДК РФС Артур Григорьянц.
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: «Чемпионат»
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