Талалаев за агрессивное поведение в отношении судьи дисквалифицирован на 2 матча (1 – условно). Испытательный срок тренера «Балтики» – один год

Андрей Талалаев дисквалифицирован за атаку на судью.

Главный тренер «Балтики» Талалаев был удален в конце матча 23-го тура Мелбет Первой лиги против «Ротора » (0:0) за несогласие с решением арбитра Михаила Черемных.

«Талалаев был удален за физическое воздействие на официальное лицо матча.

Андрей Викторович присутствовал на заседании. Мы приняли переквалифицировать в агрессивное поведение, физического воздействия не было.

Он дисквалифицирован на два матча (один условно). Условный срок – один год», – сообщил председатель КДК РФС Артур Григорьянц.