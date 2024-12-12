Талалаев о Калининграде: «Люди более открыты и доброжелательны, чем в Москве. Здесь близость к Европе, слияние культур»
Сейчас 52-летний специалист возглавляет «Балтику».
«Люди живут в анклаве, они это, может, поколениями чувствуют, может, это сложилось, но здесь больше объединения людей вокруг любого процесса. Они более открыты, доброжелательны, больше взаимодействуют, чем в Москве. А я москвич.
Везде есть хорошие и плохие люди, но если в процентах, то здесь [в Калининграде] люди более радушные, более открытые. И регион этим характеризуется.
Помимо того, что близость к Европе, помимо того, что есть слияние культур, море, погода часто меняется, все равно надо жить, трудиться, двигаться вперед и решать задачи. Вот в этом сила «Балтики».
[Себе бы пожелал] терпения, сдержанности, трофеев, а также оставаться человеком, который знает, чего он хочет, что он может, что он любит», – сказал Андрей Талалаев.
Андрей Талалаев: «Есть собаки, которые преданнее, порядочнее и воспитаннее многих людей. Я совершенствуюсь, расту, но сильные качества остаются сильными, а слабые – слабыми»
«Балтика» стала зимним чемпионом Первой лиги. Калининградцы выиграли 8 матчей подряд
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