  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Талалаев о Калининграде: «Люди более открыты и доброжелательны, чем в Москве. Здесь близость к Европе, слияние культур»
12

Талалаев о Калининграде: «Люди более открыты и доброжелательны, чем в Москве. Здесь близость к Европе, слияние культур»

Андрей Талалаев сравнил людей в Калининграде и Москве.

Сейчас 52-летний специалист возглавляет «Балтику».

«Люди живут в анклаве, они это, может, поколениями чувствуют, может, это сложилось, но здесь больше объединения людей вокруг любого процесса. Они более открыты, доброжелательны, больше взаимодействуют, чем в Москве. А я москвич.

Везде есть хорошие и плохие люди, но если в процентах, то здесь [в Калининграде] люди более радушные, более открытые. И регион этим характеризуется.

Помимо того, что близость к Европе, помимо того, что есть слияние культур, море, погода часто меняется, все равно надо жить, трудиться, двигаться вперед и решать задачи. Вот в этом сила «Балтики».

[Себе бы пожелал] терпения, сдержанности, трофеев, а также оставаться человеком, который знает, чего он хочет, что он может, что он любит», – сказал Андрей Талалаев.

Андрей Талалаев: «Есть собаки, которые преданнее, порядочнее и воспитаннее многих людей. Я совершенствуюсь, расту, но сильные качества остаются сильными, а слабые – слабыми»

«Балтика» стала зимним чемпионом Первой лиги. Калининградцы выиграли 8 матчей подряд

Опубликовал: Максим Федер
Источник: «Матч ТВ»
logoАндрей Талалаев
logoМатч ТВ
светская хроника
психология
logoпремьер-лига Россия
logoБалтика
logoПервая лига
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Талалаев ответил на критику Канчельскиса: «Многие команды, где он работал, уже закрылись. Говорят, что я утопил три клуба, но их утопили еще до меня»
217 декабря, 08:58
«Галактионов произвел фурор в РПЛ. Если бы у него было еще парочку игроков более стабильных…» Талалаев о тренере «Локо» 
185 декабря, 06:26
«Балтика» стала зимним чемпионом Первой лиги. Калининградцы выиграли 8 матчей подряд
1029 ноября, 21:17
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Рекомендуем
Главные новости
Сычев о Дзюбе в сборной: «Если только для того, чтобы какой-то гештальт закрыть – зачем? О Карпине подумают, что он не держит слово»
18 минут назад
Тонали, отбывший 10-месячный бан за ставки, хочет вернуться в Италию – «Милан», «Интер» и «Ювентус» могут заинтересоваться. «Ньюкасл» заплатил 70 млн евро за хавбека (GdS)
510 минут назад
Кордоба про паспорт РФ: «Все возможно, я не против. Не вижу проблем в получении гражданства»
1236 минут назад
Дзюба назвал лучшую команду 2024-го в РПЛ: «Краснодар». Боролись за чемпионство, если бы Песьяков не помог «Зениту»
1950 минут назад
Гаджиев о словах Макгиди про Махачкалу: «Бред сивой кобылы. Не забывайте, какое отношение в Европе к России. Люди с автоматами? Решает власть, причем в Москве»
34сегодня, 10:05
Мостовой о «Зените»: «15 иностранцев с такими зарплатами обязаны давать результат. Вы получаете такие деньги, что переедать на футбольном поле не имеете права!»
7сегодня, 09:59
Агент Дзюбы усомнился в пересчете статистики Артема от Спортса’’ и «СЭ»: «Доверия к Transfermarkt больше. Пересчитывать надо официально, создать рабочую группу РФС и РПЛ»
34сегодня, 09:54
Месси посетил Азербайджан: «Познакомился с богатой культурой страны. Поддержка и гостеприимство – на высоком уровне»
65сегодня, 09:22
«МЮ» готов продать Рэшфорда за 40 млн фунтов, но не ждет предложений в январе (Daily Mail)
29сегодня, 09:20
Борис Ротенберг-младший получил тренерскую лицензию УЕФА B
66сегодня, 09:20Фото
Ко всем новостям
Последние новости
Геннадий Орлов: «Зенит» позарился на Соболева, от которого «Спартак» явно отказался. Дальновидное решение Станковича – смотрите, что творит Угальде»
117 минут назад
Карвахаль о Мбаппе: «Килиан много забивает, несмотря на критику. Он будет становиться сильнее, надеюсь»
230 минут назад
Семин про опрос о национальном виде спорта: «Для меня футбол – номер один в России. Нужно посчитать людей, сидящих у телевизора на матчах, и тогда делать выводы»
650 минут назад
17 декабря в Санкт-Петербурге пройдет новогодняя футбольная викторина от «Квиз Плюс»
сегодня, 10:10Реклама
Шлоттербек повредил голеностоп в игре с «Барсой», пытаясь сравнять счет на последней минуте. У «Боруссии» уже травмированы Зюле и Антон
8сегодня, 09:51
«Динамо» лидирует в РПЛ по голам, ожидаемым голам, ударам и ударам в створ. Команда Лички – 4-я в таблице
7сегодня, 09:35
Гризманн, Сака и Олисе с дублями претендуют на звание футболиста недели в ЛЧ
8сегодня, 08:35
«Астана» – «Челси». Онлайн-трансляция начнется в 18:30
3сегодня, 08:20
Лига конференций. «Челси» в гостях у «Астаны», «Фиорентина» примет ЛАСК, «Динамо» Минск встретится с «Ларном»
1сегодня, 08:20
«Виктория» Пльзень – «Манчестер Юнайтед». Онлайн-трансляция начнется в 20:45
9сегодня, 08:10
Рекомендуем