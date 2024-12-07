  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Талалаев ответил на критику Канчельскиса: «Многие команды, где он работал, уже закрылись. Говорят, что я утопил три клуба, но их утопили еще до меня»
11

Талалаев ответил на критику Канчельскиса: «Многие команды, где он работал, уже закрылись. Говорят, что я утопил три клуба, но их утопили еще до меня»

Андрей Талалаев ответил на критику Андрея Канчельскиса.

– Как минимум один критик на федеральном уровне у вас остался. Имею в виду Андрея Канчельскиса, который не так давно сказал про вас следующее: «Сколько команд Талалаев зарезал? Пускай это скажет! При нем три команды вылетели – об этом он не говорит. Ему надо было в «Химках» остаться, чего не остался-то? Трусость это, что он об этом не говорит».

– Не комментирую слова людей. Комментирую только поступки. Что сделал Канчельскис, закончив играть в футбол? Многие команды, где он был, уже закрылись или судятся с ним... Поэтому не намерен обсуждать слова этого человека. Более того, у моих критиков есть единственный довод, которым они пытаются меня задеть.

– Какой?

– Говорят, что я «утопил» три команды. Давайте будем точны и вспомним еще и «Волгу». Четыре, так? Но я закончил математическую школу и хорошо считаю. Так вот если сложить количество игр, которые команды провели при мне, то с трудом наберется только на один чемпионат. То есть их утопили еще до меня!

Так что прошу моих критиков быть объективнее. Пусть просто посмотрят, сколько очков «утопленники» набрали под руководством нашего тренерского штаба. Тогда все встанет на свои места. Есть две категории специалистов. Те, кто говорит и делает, и добывает результат. А есть те, кто только говорит, – сказал главный тренер «Балтики».

Опубликовано: Sports
Источник: «Спорт-Экспресс»
logoАндрей Талалаев
logoпремьер-лига Россия
logoАндрей Канчельскис
logoПервая лига
logoБалтика
logoСпорт-Экспресс
Рекомендуем
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
«Галактионов произвел фурор в РПЛ. Если бы у него было еще парочку игроков более стабильных…» Талалаев о тренере «Локо» 
185 декабря, 06:26
Агаларов про «Ахмат»: «Я сдал психологически. Жизнь в Грозном – специфическая, ощущение, будто я на сборах. Обратиться к психологам – нормально, ничего зазорного»
1830 ноября, 09:58
«Балтика» стала зимним чемпионом Первой лиги. Калининградцы выиграли 8 матчей подряд
1029 ноября, 21:17
«Балтика» Талалаева выиграла 8-й матч подряд – 3:0 с «Аланией» Гогниева. Победный гол – ударом в касание с лета
329 ноября, 20:18Видео
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Россия и Парагвай ведут переговоры о проведении товарищеского матча в ближайшие 2 года (Sport24)
712 минут назад
Чемпионат России. «Спартак» принимает «Пари НН», «Зенит» против «Акрона», «Краснодар» сыграет с «Локо» в воскресенье
15715 минут назадLive
Перчатки, капитанская повязка, кассета «Руки Вверх» – ничего не забыли?
16 минут назадСпецпроект
Сергей Юран: «Готов выучить английский, чтобы поработать в АПЛ. Я знаю ментальность европейцев»
3432 минуты назад
Родриго не сыграет с «Жироной». У вингера «Реала» проблемы с мышцами бедра
1444 минуты назад
Президент «ПСЖ» поддерживает новый формат ЛЧ: «Больше конкуренции, сюрпризов, вовлеченности, солидарных выплат. Вы видите рейтинги»
11сегодня, 09:58
Угальде занимается с персональным тренером, спит не меньше 8 часов и правильно питается: «Съесть кусок торта на тысячу калорий или впихнуть набор из «Макдака» для него недопустимо»
31сегодня, 09:57
Чемпионат Англии. «Ман Сити» в гостях у «Пэлас», «МЮ» примет «Форест», дерби «Ливерпуля» и «Эвертона» перенесли из-за шторма
33сегодня, 09:35
Сергей Юран: «Согласился бы возглавить «Бенфику» и «Порту». Было бы здорово. Португальский – мой второй язык»
40сегодня, 09:28
ЭСК единогласно поддержала решения Карасева не назначать пенальти на Мартинсе и Маркиньосе в матче «Спартака» и «Ростова» в Кубке
67сегодня, 09:15
Ко всем новостям
Последние новости
«Манчестер Юнайтед» – «Ноттингем Форест». Онлайн-трансляция начнется в 20:30
3 минуты назад
Деян Станкович: «Романцев – легенда, икона. Каррера тоже молодец» 
11 минут назад
«Спартак» – «Пари НН». Угальде и Барко играют. Онлайн-трансляция
2014 минут назадLive
Марафон постов на Трибуне продолжается: осталось три дня, чтобы выиграть то самое джерси
38 минут назадТрибуна
«Спартак» и «Пари НН» сыграют красными мячами из-за снегопада
654 минуты назад
«Монако» – «Тулуза». Онлайн-трансляция начнется в 19:00
58 минут назад
«Ельцин в раздевалке первым поздравил водителя автобуса. Перепутал с Романцевым». Ледяхов о матче «Спартака» с «Фейеноордом» в 1993-м
19сегодня, 09:48
Чемпионат Франции. «Монако» Головина принимает «Тулузу», «Гавр» Кузяева в гостях у «Ниццы», «Анжер» против «Лиона»
6сегодня, 09:45
«Бетис» – «Барселона». Онлайн-трансляция начнется в 18:15
4сегодня, 09:30
Чемпионат Саудовской Аравии. «Аль-Иттифак» Джеррарда в гостях у «Аль-Халиджа», «Аль-Хилаль» Малкома примет «Аль-Раэд»
46сегодня, 09:30