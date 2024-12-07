Талалаев ответил на критику Канчельскиса: «Многие команды, где он работал, уже закрылись. Говорят, что я утопил три клуба, но их утопили еще до меня»

Андрей Талалаев ответил на критику Андрея Канчельскиса.

– Как минимум один критик на федеральном уровне у вас остался. Имею в виду Андрея Канчельскиса, который не так давно сказал про вас следующее: «Сколько команд Талалаев зарезал? Пускай это скажет! При нем три команды вылетели – об этом он не говорит. Ему надо было в «Химках» остаться, чего не остался-то? Трусость это, что он об этом не говорит».

– Не комментирую слова людей. Комментирую только поступки. Что сделал Канчельскис, закончив играть в футбол? Многие команды, где он был, уже закрылись или судятся с ним... Поэтому не намерен обсуждать слова этого человека. Более того, у моих критиков есть единственный довод, которым они пытаются меня задеть.

– Какой?

– Говорят, что я «утопил» три команды. Давайте будем точны и вспомним еще и «Волгу». Четыре, так? Но я закончил математическую школу и хорошо считаю. Так вот если сложить количество игр, которые команды провели при мне, то с трудом наберется только на один чемпионат. То есть их утопили еще до меня!

Так что прошу моих критиков быть объективнее. Пусть просто посмотрят, сколько очков «утопленники» набрали под руководством нашего тренерского штаба. Тогда все встанет на свои места. Есть две категории специалистов. Те, кто говорит и делает, и добывает результат. А есть те, кто только говорит, – сказал главный тренер «Балтики».