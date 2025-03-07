Матч окончен
Первая лига. «Арсенал» и «Черноморец» не забили голов, «Сочи» сыграет с «Уралом» в воскресенье
В Мелбет Первой лиге пройдут матчи 23-го тура.
В пятницу тульский «Арсенал» в гостях поделил очки с «Черноморцем» (0:0).
В воскресенье «Сочи» примет «Урал», «Торпедо» – «Уфу».
В понедельник «Балтика» проведет домашний матч с «Ротором».
Первая лига
23-й тур
Россия. Первая лига 7 марта 12:00
23 турЦентральный
Матч завершен
0 - 0
-XG-
Россия. Первая лига 8 марта 05:00
23 турФутбол-арена Енисей
Россия. Первая лига 8 марта 12:00
23 турим. С. Билимханова
Россия. Первая лига 8 марта 14:00
23 турстадион КАМАЗ
Россия. Первая лига 9 марта 10:00
23 турЛокомотив
До матча
-XG-
Россия. Первая лига 9 марта 13:00
23 турОлимпийский стадион Фишт
Россия. Первая лига 9 марта 13:00
23 турШинник
До матча
-XG-
Россия. Первая лига 9 марта 14:00
23 турАрена Химки
Россия. Первая лига 10 марта 17:00
23 турРостех Арена
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс”
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