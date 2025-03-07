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Первая лига. «Арсенал» и «Черноморец» не забили голов, «Сочи» сыграет с «Уралом» в воскресенье

В Мелбет Первой лиге пройдут матчи 23-го тура.

В пятницу тульский «Арсенал» в гостях поделил очки с «Черноморцем» (0:0).

В воскресенье «Сочи» примет «Урал», «Торпедо» – «Уфу».

В понедельник «Балтика» проведет домашний матч с «Ротором».

Первая лига

23-й тур

Россия. Первая лига 7 марта 12:00
23 тур
Центральный
Черноморец
Матч завершен
0 - 0
-XG-
Арсенал Тула
Коэффициенты
Матч окончен
2тайм
Перерыв
1тайм
Россия. Первая лига 8 марта 05:00
23 тур
Футбол-арена Енисей
Енисей
До матча
-XG-
Родина
Коэффициенты
Россия. Первая лига 8 марта 12:00
23 тур
им. С. Билимханова
Алания
До матча
-XG-
Тюмень
Коэффициенты
Россия. Первая лига 8 марта 14:00
23 тур
стадион КАМАЗ
КАМАЗ
До матча
-XG-
Чайка
Коэффициенты
Россия. Первая лига 9 марта 10:00
23 тур
Локомотив
Сокол
До матча
-XG-
Нефтехимик
Коэффициенты
Россия. Первая лига 9 марта 13:00
23 тур
Олимпийский стадион Фишт
Сочи
До матча
-XG-
Урал
Коэффициенты
Россия. Первая лига 9 марта 13:00
23 тур
Шинник
Шинник
До матча
-XG-
СКА Хабаровск
Коэффициенты
Россия. Первая лига 9 марта 14:00
23 тур
Арена Химки
Торпедо
До матча
-XG-
Уфа
Коэффициенты
Россия. Первая лига 10 марта 17:00
23 тур
Ростех Арена
Балтика
Ротор
Коэффициенты

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица Первой лиги

Статистика Первой лиги

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс”
результаты
logoЧайка Песчанокопское
logoАлания Владикавказ
logoЕнисей
logoТюмень
logoКАМАЗ
logoАрсенал Тула
logoСокол
logoПервая лига
logoРодина Москва
logoЧерноморец Новороссийск
logoНефтехимик
logoУрал
logoШинник
logoТорпедо
logoУфа
logoБалтика
logoСКА Хабаровск
logoРотор
logoСочи
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