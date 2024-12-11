Андрей Талалаев высказался о качествах своего характера.

– За что себя в последнее время вы ругали?

– Я каким был, таким и остаюсь. Совершенствуюсь, расту, но сильные качества остаются сильными, а слабые – слабыми.

И несдержанность, открытость, может быть, прямота, где‑то считаются хорошими, а в работе с личностями идут на пользу не всегда. Несколько вещей, которые я говорю на эмоциях, в более сдержанном и спокойном состоянии, наверное, вслух бы не сказал. Или сказал бы их по‑другому один на один с игроками, людьми, которые работают вокруг тебя, просто теми, кто живет рядом.

– Что мешает сдерживаться?

– Мне кажется, даже собаки понимают, когда кусают иногда маленьких детей, которые их достают. В какой‑то момент собака не сдерживается – и кусает. Понимает, что этого нельзя было делать, но момент уже прошел.

Поэтому я не так сильно журю себя за какие‑то поступки, потому что это все равно обдуманная деятельность. Скорее за слова, которые иногда вылетают.

– В данном случае у человека мозгов больше, чем у той собаки.

– Согласен. Думаю, что чуть‑чуть мы умнее. Если говорим о мозгах. Если же о лучших качествах, то есть собаки, которые преданнее, порядочнее и, скажем так, воспитаннее многих людей, – сказал главный тренер «Балтики».

Андрей Талалаев: «Если меня не удовлетворит качество игры, пистоны получат все»