Мбаппе указал судье на двойное касание Альвареса и отобрал мяч у Льоренте, который пытался сбить Рюдигера перед решающим ударом с пенальти

Килиан Мбаппе ярко проявил себя во время серии пенальти с «Атлетико».

«Реал» прошел «Атлетико» в 1/8 финала турнира (2:1, 0:1, 4:2 по пенальти).

Во время серии послематчевых 11-метровых ударов форвард «Атлетико» Хулиан Альварес поскользнулся перед ударом и коснулся мяча обеими ногами. Несмотря на то, что ему удалось забить, главный арбитр Шимон Марчиняк после обсуждения ситуации с ВАР не засчитал взятие ворот.

Сразу после удара аргентинца Мбаппе, стоявший в центре поля с партнерами по команде, обратился к помощнику Марчиняка, находившемуся рядом, и словами и жестами стал объяснять рефери, что игрок «Атлетико» коснулся мяча обеими ногами.

Вскоре свой удар с точки, попав в каркас ворот, не реализовал еще один игрок «Атлетико» – Маркос Льоренте . После этого хавбек хотел сбить Антонио Рюдигера , который направился к одиннадцатиметровой отметке, чтобы нанести решающий удар.

В этот эпизод вмешался Мбаппе. Нападающий «Реала» подбежал к Льоренте, оттолкнул его, забрал мяч и передал Рюдигеру. За эти действия француз получил от судьи желтую карточку.

Изображения: кадры из трансляции TNT Sports 3

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