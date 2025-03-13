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Мбаппе указал судье на двойное касание Альвареса и отобрал мяч у Льоренте, который пытался сбить Рюдигера перед решающим ударом с пенальти

Килиан Мбаппе ярко проявил себя во время серии пенальти с «Атлетико».

«Реал» прошел «Атлетико» в 1/8 финала турнира (2:1, 0:1, 4:2 по пенальти).

Во время серии послематчевых 11-метровых ударов форвард «Атлетико» Хулиан Альварес поскользнулся перед ударом и коснулся мяча обеими ногами. Несмотря на то, что ему удалось забить, главный арбитр Шимон Марчиняк после обсуждения ситуации с ВАР не засчитал взятие ворот.

Сразу после удара аргентинца Мбаппе, стоявший в центре поля с партнерами по команде, обратился к помощнику Марчиняка, находившемуся рядом, и словами и жестами стал объяснять рефери, что игрок «Атлетико» коснулся мяча обеими ногами.

Вскоре свой удар с точки, попав в каркас ворот, не реализовал еще один игрок «Атлетико» – Маркос Льоренте. После этого хавбек хотел сбить Антонио Рюдигера, который направился к одиннадцатиметровой отметке, чтобы нанести решающий удар.

В этот эпизод вмешался Мбаппе. Нападающий «Реала» подбежал к Льоренте, оттолкнул его, забрал мяч и передал Рюдигеру. За эти действия француз получил от судьи желтую карточку.

Изображения: кадры из трансляции TNT Sports 3

Игроки «Реала» спародировали Рюдигера после победы над «Атлетико» – Мбаппе, Беллингем и другие побежали за Антонио, высоко поднимая колени, после решающего пенальти немца

ВАР отменил забитый пенальти Альвареса – из-за двойного касания. Что за правило помогло «Реалу»?

Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: Daily Mail
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