«Нет». Винисиус о баннере фанатов «Атлетико» про победу в ЛЧ в этом сезоне

Винисиус Жуниор отреагировал на баннер «Атлетико» о победе в Лиге чемпионов.

«Мадрид » прошел «Атлетико » в 1/8 финала турнира (2:1, 0:1, 4:2 по пенальти). По ходу второго тайма бразильский вингер не реализовал 11-метровый, он был заменен на 115-й минуте.

В соцсетях появилось изображение баннера фанатов «Атлетико » с надписью «В этом году – да» и с изображением трофея ЛЧ и эмблемой клуба на нем. Возможно, фото было сделано не в этому году – подобные баннеры уже появлялись ранее.

«Нет, не в этом году», – написал Винисиус в соцсетях, отвечая на пост с фотографией баннера.

Напомним, «Реал» выиграл турнир рекордные 15 раз, «Атлетико» не побеждал ни разу.

Изображение: x.com/MadridXtra

Антигерой дня: Винисиус не забил важнейший пенальти, провалил игру. И злился, злился, злился