«Нет». Винисиус о баннере фанатов «Атлетико» про победу в ЛЧ в этом сезоне
Винисиус Жуниор отреагировал на баннер «Атлетико» о победе в Лиге чемпионов.
«Мадрид» прошел «Атлетико» в 1/8 финала турнира (2:1, 0:1, 4:2 по пенальти). По ходу второго тайма бразильский вингер не реализовал 11-метровый, он был заменен на 115-й минуте.
В соцсетях появилось изображение баннера фанатов «Атлетико» с надписью «В этом году – да» и с изображением трофея ЛЧ и эмблемой клуба на нем. Возможно, фото было сделано не в этому году – подобные баннеры уже появлялись ранее.
«Нет, не в этом году», – написал Винисиус в соцсетях, отвечая на пост с фотографией баннера.
Напомним, «Реал» выиграл турнир рекордные 15 раз, «Атлетико» не побеждал ни разу.
Изображение: x.com/MadridXtra
Антигерой дня: Винисиус не забил важнейший пенальти, провалил игру. И злился, злился, злился
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: аккаунт Винисиуса Жуниора в X
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