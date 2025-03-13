Винисиус о выходе «Реала» в 1/4 финала ЛЧ: «Как же здорово играть за лучший клуб мира 🤍. Есть только один «Мадрид»
Винисиус Жуниор сделал заявление после выхода «Реала» в 1/4 финала ЛЧ.
«Мадрид» прошел «Атлетико» в 1/8 финала турнира (2:1, 0:1, 4:2 по пенальти). По ходу второго тайма бразильский вингер не реализовал 11-метровый, он был заменен на 115-й минуте.
«Есть только один «Мадрид» 🤍🤍🤍🤍🤍. Как же здорово играть за лучший клуб мира 🤍🤍🤍🤍», – написал Винисиус.
В следующем раунде Лиги чемпионов «Мадрид» сыграет с «Арсеналом».
Антигерой дня: Винисиус не забил важнейший пенальти, провалил игру. И злился, злился, злился
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: инстаграм Винисиуса Жуниора
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