Игроки «Реала» спародировали Рюдигера после победы над «Атлетико» – Мбаппе, Беллингем и другие побежали за Антонио, высоко поднимая колени, после решающего пенальти немца
Игроки «Реала» спародировали бег Антонио Рюдигера после победы над «Атлетико».
«Реал» прошел «Атлетико» в 1/8 финала Лиги чемпионов по сумме двух матчей (2:2, по пенальти – 4:2).
Рюдигер реализовал решающий одиннадцатиметровый удар. После этого 32-летний немец побежал от ворот к центру поля, по направлению к партнерам по «Мадриду», высоко поднимая колени.
Игроки «сливочных» – Рауль Асенсио, Эндрик, Килиан Мбаппе, Джуд Беллингем, Эдуардо Камавинга, Федерико Вальверде и другие – сперва бросились ему навстречу, а затем побежали вслед за Антонио к противоположным воротам, пародируя его манеру бега.
Фото: Gettyimages.ru/Angel Martinez
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