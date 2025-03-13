Игроки «Реала» спародировали Рюдигера после победы над «Атлетико» – Мбаппе, Беллингем и другие побежали за Антонио, высоко поднимая колени, после решающего пенальти немца

Игроки «Реала» спародировали бег Антонио Рюдигера после победы над «Атлетико».

«Реал» прошел «Атлетико » в 1/8 финала Лиги чемпионов по сумме двух матчей (2:2, по пенальти – 4:2).

Рюдигер реализовал решающий одиннадцатиметровый удар. После этого 32-летний немец побежал от ворот к центру поля, по направлению к партнерам по «Мадриду », высоко поднимая колени.

Игроки «сливочных» – Рауль Асенсио, Эндрик, Килиан Мбаппе , Джуд Беллингем, Эдуардо Камавинга, Федерико Вальверде и другие – сперва бросились ему навстречу, а затем побежали вслед за Антонио к противоположным воротам, пародируя его манеру бега.

Фото: Gettyimages.ru /Angel Martinez