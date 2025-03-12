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  • Артем Дзюба: «Люди всегда говорят: «Хотелось бы напоследок увидеть тебя в сборной». При Карпине вряд ли это произойдет. И хочется получить удовольствие с хорошим соперником, а не рыбаками в сандалиях»
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Артем Дзюба: «Люди всегда говорят: «Хотелось бы напоследок увидеть тебя в сборной». При Карпине вряд ли это произойдет. И хочется получить удовольствие с хорошим соперником, а не рыбаками в сандалиях»

Артем Дзюба хочет сыграть за сборную России против сильного соперника.

Ранее форвард «Акрона» не попал в расширенный список национальной команды на мартовский сбор. 

«Я уже говорил, что мне не так долго осталось играть. Все, кого встречаю в Москве и других городах, меня поздравляют. Огромное спасибо, мне очень приятно, что такое событие не прошло мимо обычных людей.

Они всегда говорят: «Хотелось бы напоследок увидеть тебя в сборной». Для определенных людей это было бы праздником», – сказал бывший нападающий «Зенита».

Дзюба выразил сомнение в том, что сможет сыграть за сборную, пока командой руководит Валерий Карпин. Кроме того, он признался, что хотел бы выйти на поле против серьезного соперника.

«Я только за возвращение в сборную, но, думаю, при Карпине вряд ли это произойдет. Если бы вернулись официальные матчи, то тогда да.

Но, если честно, даже если забью, не хотелось бы забивать Гренаде, Брунею и Мадагаскару. Нигерии? С удовольствием.

Если играть за сборную, хочется получить удовольствие с хорошим и достойным соперником, а не играть с Камбоджей или с рыбаками в сандалиях. Как Куба, которая приехала и отправилась в «Спортмастер», чтобы покупать бутсы», – сказал форвард «Акрона».

О том, что Дзюбу следует вызвать в сборную России, сегодня написал комментатор «Матч ТВ» Георгий Черданцев. Ранее главный тренер российской национальной команды Валерий Карпин заявил о намерении привлекать молодых игроков и сказал, что ему интереснее вызвать в сборную Александра Кокшарова, чем Артема Дзюбу. Сам Дзюба указывал на непоследовательность решений Карпина, отметив попадание 31-летнего Дугласа в расширенный список. Скепсис по поводу невызова Дзюбы на фоне приглашения Дугласа Сантоса высказывали и другие спикеры, в частности, бывший игрок «Ростова» и «Динамо» Виталий Дьяков.

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: «Чемпионат»
logoАртем Дзюба
logoАкрон
logoСборная России по футболу
logoВалерий Карпин
logoпремьер-лига Россия
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