Карпин о вызове Дзюбы в сборную: «Не очень реально. Мы готовимся к будущему – того же Кокшарова вызвать интереснее»

Валерий Карпин ответил на вопрос о возможном вызове Артема Дзюбы в сборную.

«Насколько это возможно? Не знаю, как это можно оценить. Реально? Ну, наверное, не очень.

Мы говорили и говорим, что готовимся к будущему, поэтому вызываются футболисты нового поколения. Стараемся привлекать молодых – того же Кокшарова вызвать интереснее.

Побьет рекорд Дзюба – ну все поздравим его и поехали дальше», – сказал главный тренер сборной России в программе «Футбол России» на телеканале «Россия 24».