Карпин о вызове Дзюбы в сборную: «Не очень реально. Мы готовимся к будущему – того же Кокшарова вызвать интереснее»
Валерий Карпин ответил на вопрос о возможном вызове Артема Дзюбы в сборную.
«Насколько это возможно? Не знаю, как это можно оценить. Реально? Ну, наверное, не очень.
Мы говорили и говорим, что готовимся к будущему, поэтому вызываются футболисты нового поколения. Стараемся привлекать молодых – того же Кокшарова вызвать интереснее.
Побьет рекорд Дзюба – ну все поздравим его и поехали дальше», – сказал главный тренер сборной России в программе «Футбол России» на телеканале «Россия 24».
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «Чемпионат»
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