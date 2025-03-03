Дуглас Сантос впервые вызван в сборную России. Братья Миранчуки, Глушенков, Пиняев, Умяров также в расширенном списке

Дуглас Сантос впервые вызван в сборную России.

Бразильский защитник «Зенита », получивший российское гражданство, вошел в расширенный список сборной России на мартовский сбор.

Всего в списке 42 футболиста.

Вратари: Евгений Ставер («Рубин », Казань), Андрей Лунёв («Динамо», Москва), Александр Максименко («Спартак», Москва), Евгений Латышонок («Зенит», Санкт-Петербург), Станислав Агкацев («Краснодар»).

Защитники: Илья Вахания, Максим Осипенко (оба – «Ростов», Ростов-на-Дону), Арсен Адамов, Турпал-Али Ибишев (оба – «Ахмат», Грозный), Александр Сильянов, Евгений Морозов (оба – «Локомотив», Москва), Игорь Дивеев, Данил Круговой (оба – ЦСКА, Москва), Валентин Пальцев («Динамо», Махачкала), Александр Солдатенков («Крылья Советов», Самара), Руслан Литвинов («Спартак», Москва), Юрий Горшков, Дуглас Сантос (оба – «Зенит», Санкт-Петербург).

Полузащитники: Данил Глебов («Динамо», Москва), Александр Черников, Никита Кривцов (оба – «Краснодар»), Наиль Умяров, Данил Пруцев (оба – «Спартак», Москва), Антон Миранчук («Сьон»), Алексей Миранчук («Атланта Юнайтед», Атланта), Матвей Кисляк, Иван Обляков (оба – ЦСКА, Москва), Алексей Батраков, Дмитрий Баринов, Илья Самошников, Сергей Пиняев (все – «Локомотив», Москва), Даниил Фомин («Динамо», Москва), Иван Комаров ( «Ростов», Ростов-на-Дону), Максим Глушенков, Андрей Мостовой (оба – «Зенит», Санкт-Петербург), Лечи Садулаев («Ахмат», Грозный), Зелимхан Бакаев («Химки»).

Нападающие: Дмитрий Воробьев («Локомотив», Москва), Тамерлан Мусаев (ЦСКА, Москва), Николай Комличенко («Ростов», Ростов-на-Дону), Александр Кокшаров («Пари НН», Нижний Новгород).

В марте сборная России сыграет с Замбией. Игра пройдет в Москве, точное время и место встречи будет объявлены дополнительно.