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Дуглас Сантос впервые вызван в сборную России. Братья Миранчуки, Глушенков, Пиняев, Умяров также в расширенном списке

Дуглас Сантос впервые вызван в сборную России.

Бразильский защитник «Зенита», получивший российское гражданство, вошел в расширенный список сборной России на мартовский сбор. 

Всего в списке 42 футболиста. 

Вратари: Евгений СтаверРубин», Казань), Андрей Лунёв («Динамо», Москва), Александр Максименко («Спартак», Москва), Евгений Латышонок («Зенит», Санкт-Петербург), Станислав Агкацев («Краснодар»). 

Защитники: Илья Вахания,  Максим Осипенко (оба – «Ростов», Ростов-на-Дону), Арсен Адамов, Турпал-Али Ибишев (оба – «Ахмат», Грозный), Александр Сильянов, Евгений Морозов (оба – «Локомотив», Москва), Игорь Дивеев, Данил Круговой (оба – ЦСКА, Москва), Валентин Пальцев («Динамо», Махачкала), Александр Солдатенков («Крылья Советов», Самара), Руслан Литвинов («Спартак», Москва), Юрий Горшков, Дуглас Сантос (оба – «Зенит», Санкт-Петербург).

Полузащитники: Данил Глебов («Динамо», Москва), Александр Черников, Никита Кривцов (оба – «Краснодар»), Наиль Умяров, Данил Пруцев (оба – «Спартак», Москва), Антон Миранчук («Сьон»), Алексей Миранчук («Атланта Юнайтед», Атланта), Матвей Кисляк, Иван Обляков (оба – ЦСКА, Москва), Алексей Батраков, Дмитрий Баринов, Илья Самошников, Сергей Пиняев (все – «Локомотив», Москва), Даниил Фомин («Динамо», Москва), Иван Комаров ( «Ростов», Ростов-на-Дону), Максим Глушенков, Андрей Мостовой (оба – «Зенит», Санкт-Петербург), Лечи Садулаев («Ахмат», Грозный), Зелимхан Бакаев («Химки»). 

Нападающие: Дмитрий Воробьев («Локомотив», Москва), Тамерлан Мусаев (ЦСКА, Москва), Николай Комличенко («Ростов», Ростов-на-Дону), Александр Кокшаров («Пари НН», Нижний Новгород).

В марте сборная России сыграет с Замбией. Игра пройдет в Москве, точное время и место встречи будет объявлены дополнительно.

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: сайт РФС
logoЗенит
logoСборная России по футболу
logoпремьер-лига Россия
logoДуглас Сантос
logoАлександр Кокшаров
logoАлексей Миранчук
logoАрсен Адамов
logoЕвгений Морозов
logoЗелимхан Бакаев
logoМаксим Глушенков
logoДаниил Фомин
logoДанил Пруцев
logoЕвгений Ставер
logoДмитрий Воробьев
logoАлександр Солдатенков
logoТурпал-Али Ибишев
logoЛечи Садулаев
logoИван Комаров
logoТамерлан Мусаев
logoМатвей Кисляк
logoВалентин Пальцев
logoИгорь Дивеев
logoДмитрий Баринов
logoНиколай Комличенко
logoСергей Пиняев
logoАлександр Максименко
logoАндрей Лунев
logoИван Обляков
logoАлександр Черников
logoРуслан Литвинов
logoДанил Глебов
logoНаиль Умяров
logoМаксим Осипенко
logoАлександр Сильянов
logoИлья Вахания
logoДанил Круговой
logoАлексей Батраков
logoЮрий Горшков
logoАнтон Миранчук
logoЕвгений Латышонок
logoНикита Кривцов
logoСтанислав Агкацев
logoИлья Самошников
logoАндрей Мостовой
logoЦСКА
logoХимки
logoРостов
logoАтланта Юнайтед
logoСьон
logoКрылья Советов
logoКраснодар
logoАхмат
logoВалерий Карпин
logoЛокомотив
logoСпартак
logoДинамо Москва
logoРубин
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