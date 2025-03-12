Черданцев о Дзюбе: «Он должен быть в сборной. Если исходить из логики вызова лучших, то Артем лучший российский форвард прямо сейчас. Тем более в отсутствии Тюкавина»

Георгий Черданцев считает, что Артем Дзюба должен быть в сборной России.

36-летний нападающий «Акрона » отличился в игре 2-го раунда 1/4 финала Пути регионов Фонбет Кубка России против «Спартака».

Накануне в матче с «Крыльями Советов» Дзюба забил 234-й гол в карьере и обошел Александра Кержакова в списке лучших бомбардиров российского футбола.

«Конечно, Дзюба должен быть в сборной. Если исходить из логики вызова в сборную на конкретный сбор лучших в текущий момент времени, то Дзюба лучший российский нападающий прямо сейчас. Тем более в отсутствии Тюкавина », – написал комментатор «Матч ТВ» в своем телеграм-канале.