Черданцев о Дзюбе: «Он должен быть в сборной. Если исходить из логики вызова лучших, то Артем лучший российский форвард прямо сейчас. Тем более в отсутствии Тюкавина»
Георгий Черданцев считает, что Артем Дзюба должен быть в сборной России.
36-летний нападающий «Акрона» отличился в игре 2-го раунда 1/4 финала Пути регионов Фонбет Кубка России против «Спартака».
Накануне в матче с «Крыльями Советов» Дзюба забил 234-й гол в карьере и обошел Александра Кержакова в списке лучших бомбардиров российского футбола.
«Конечно, Дзюба должен быть в сборной. Если исходить из логики вызова в сборную на конкретный сбор лучших в текущий момент времени, то Дзюба лучший российский нападающий прямо сейчас. Тем более в отсутствии Тюкавина», – написал комментатор «Матч ТВ» в своем телеграм-канале.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: телеграм-канал Георгия Черданцева
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