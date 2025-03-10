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Божович о рекорде Дзюбы: «Как говорят в России: «счет на табло», это показатель его труда и мастерства. Для сборной Артем не самая подходящая фигура сейчас, да и зачем это ему»

Миодраг Божович отреагировал на рекорд Артема Дзюбы.

Форвард «Акрона» забил 234-й гол и стал лучшим бомбардиром в истории российского футбола.

«Дзюба – настоящий профессионал, и его достижение как лучшего бомбардира вполне заслуженно. Учитывая его характер, неудивительно, что он смог добиться такого результата, и я уверен, что он продолжит забивать.

Хочу поздравить его с этим успехом – это действительно уникальное достижение. Он молодец, ведь продолжает играть на высоком уровне в своем возрасте. Думаю, он может еще год-два выступать на хорошем уровне.

Как центральному нападающему, ему нужны качественные подачи и навесы – это важный фактор для его игры. В целом я рад за него, он действительно заслужил звание лучшего. В конце концов, как говорят в России: «Счет на табло», – это показатель его труда и мастерства.

Что касается сборной, у Дзюбы и Карпина разногласия уже давно. На данный момент Дзюба действительно не самая подходящая фигура для национальной команды. Сказываются и возраст, и курс тренера на омоложение состава.

Да и в нынешней ситуации, когда нет официальных турниров для России, не совсем понятно, зачем это нужно самому Дзюбе», – сказал экс-тренер «Локомотива» Божович.

Дзюба о сборной: «Надеюсь, организуют матч «В бой идут одни старики». Хочется напоследок ощутить гимн своей страны. Черчесов говорил, что место в сборной надо заслужить, а сейчас достаточно одной игры»

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: «Р-Спорт»
logoСборная России по футболу
logoпремьер-лига Россия
logoАкрон
logoАртем Дзюба
Р-Спорт
logoВалерий Карпин
logoМиодраг Божович
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