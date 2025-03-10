Дзюба о сборной: «Надеюсь, организуют матч «В бой идут одни старики». Хочется напоследок ощутить гимн своей страны. Черчесов говорил, что место в сборной надо заслужить, а сейчас достаточно одной игры»
Артем Дзюба надеется выступить за сборную России.
«Я очень уважал всегда Черчесова за то, что он говорил. Чтобы попасть в сборную, нужно заслужить. Это была цель, стремление. А сейчас достаточно одной игры, чтобы туда попасть.
Надеюсь, пока я играю, организуют какой‑то матч, где можно будет написать: «В бой идут одни старики». Джикия, я, Смолов, Песьяков… 30 лет и больше. Было бы очень круто. Хочется за сборную напоследок сыграть. Ощутить гимн своей страны.
Интересная трактовка. Дугласу Сантосу 30 лет, и его включают в расширенный список. Нет предела…. Не знаю, как сказать», – сказал форвард «Акрона».
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: «Матч ТВ»
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