Глава КДК об обращении «Зенита» из-за удаления Вендела: «Клуб предоставил ряд доказательств, о которых говорил»

«Зенит» предоставил доказательства по делу Вендела.

Об этом сообщил глава КДК РФС Артур Григорьянц.

Напомним, полузащитник петербургского клуба был удален за неприличный жест в сторону болельщиков «Факела » в матче 20-го тура Мир РПЛ (2:0). Главный арбитр Виталий Мешков показал игроку прямую красную карточку на 74-й минуте после вмешательства ВАР.

Перед этим бразильца оскорбляли с трибуны и ухали, подражая обезьянам.

КДК РФС рассмотрит эти инциденты на заседании 13 марта. «Зенит» добивается отмены дисквалификации Вендела .

«Все документы, которые «Зенит » хотел представить, он представил КДК. Все доказательства, которые стороны считают необходимым предоставить, предоставляются КДК, а КДК оценивает эти доказательства.

На сегодняшний день «Зенит» предоставил ряд доказательств, о которых они говорили», – сказал Григорьянц.