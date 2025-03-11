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Глава КДК об обращении «Зенита» из-за удаления Вендела: «Клуб предоставил ряд доказательств, о которых говорил»

«Зенит» предоставил доказательства по делу Вендела.

Об этом сообщил глава КДК РФС Артур Григорьянц.

Напомним, полузащитник петербургского клуба был удален за неприличный жест в сторону болельщиков «Факела» в матче 20-го тура Мир РПЛ (2:0). Главный арбитр Виталий Мешков показал игроку прямую красную карточку на 74-й минуте после вмешательства ВАР.

Перед этим бразильца оскорбляли с трибуны и ухали, подражая обезьянам. 

КДК РФС рассмотрит эти инциденты на заседании 13 марта. «Зенит» добивается отмены дисквалификации Вендела

«Все документы, которые «Зенит» хотел представить, он представил КДК. Все доказательства, которые стороны считают необходимым предоставить, предоставляются КДК, а КДК оценивает эти доказательства.

На сегодняшний день «Зенит» предоставил ряд доказательств, о которых они говорили», – сказал Григорьянц.

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «Спорт-Экспресс»
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