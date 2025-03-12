Генич о жалобах «Факела» на судейство: «Они недовольны, потому что у них беспросветная игра в атаке. Если бы в обратную сторону это было, возмущались бы? Не думаю, что против них какая-то борьба»

Константин Генич высказался о жалобах «Факела» на судейство.

«Факел» возмущается судейством, потому что у них абсолютно беспросветная игра в атаке. Забрали Ильина, заболел Каштанов, Ильин вообще других качеств. Ломовицкого пытаются реанимировать. А когда у тебя такие ресурсы, то разумеется будешь искать причину в недоработке арбитра. Мы же заходили в штрафную, и мяч попал в руку, – но это не рука.

Проблема в том, что очень много футбольных людей не совсем понимают в правилах, в трактовках. Говорят, они трактуются для богатых, для тех, кому это надо. Конечно, «Факелу » надо куда-то возмущение слить.

Удаление Якимова… Я спорил с разными людьми, особенно конкуренты «Зенита » возмущаются. Был такой же момент Гогличидзе в матче «Урал» – «Оренбург», было удаление. По трактовкам я вижу, что есть основания для удаления. Удалял бы я? Нет.

Если бы в обратную сторону это было, «Факел» бы возмущался – как это не удаление? Не думаю, что против них какая-то борьба, что хотят потопить», – сказал комментатор «Матч ТВ».

«Факел» обратился в ЭСК по удалению Якимова и голам Гонду и Кассьерры в матче с «Зенитом»