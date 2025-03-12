Орлов о ситуации с Венделом: «Лично я его понимаю, это расизм. Он бы мог судье сказать: «Знаете, при таком отношении трибун я ухожу с поля». Это создало бы прецедент, мы видели Винисиуса»
Полузащитник «Зенита» был удален за показанный средний палец в сторону болельщиков «Факела» в игре 20-го тура Мир РПЛ (2:0). Перед этим бразильца оскорбляли с трибуны и ухали, подражая обезьянам.
«Зенит» обратился в КДК РФС с просьбой отменить красную карточку Вендела. Вопрос будет рассмотрен на заседании 13 марта.
«Во-первых, не должно быть никакой паники у тех, кто болеет за «Зенит». У «Зенита» достаточно ресурсов и без Вендела сыграть.
Вендел подвел команду. Он ведь знает это правило. Мы видели Винисиуса. Он сказал судье: «Я не буду больше играть». Так что Вендел, если бы он немножко соображал лучше, он бы мог судье сказать: «Знаете, при таком отношении трибун я ухожу с поля». Это создало бы прецедент.
Но он тихо отомстил, а это телевидение тихо увидело. И по регламенту он должен быть наказан. Лично я, конечно, его понимаю. Это особое оскорбление людей, которые становятся отторгнутыми из-за цвета [кожи]. Это же самое страшное. Конечно, это расизм. Помните лозунг ФИФА и УЕФА? Расизм вне футбола», – сказал комментатор.
Вместо фака Вендел должен был показать вот так. Есть особый жест для ответа на расизм
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