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  • Орлов о ситуации с Венделом: «Лично я его понимаю, это расизм. Он бы мог судье сказать: «Знаете, при таком отношении трибун я ухожу с поля». Это создало бы прецедент, мы видели Винисиуса»
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Орлов о ситуации с Венделом: «Лично я его понимаю, это расизм. Он бы мог судье сказать: «Знаете, при таком отношении трибун я ухожу с поля». Это создало бы прецедент, мы видели Винисиуса»

Полузащитник «Зенита» был удален за показанный средний палец в сторону болельщиков «Факела» в игре 20-го тура Мир РПЛ (2:0). Перед этим бразильца оскорбляли с трибуны и ухали, подражая обезьянам. 

«Зенит» обратился в КДК РФС с просьбой отменить красную карточку Вендела. Вопрос будет рассмотрен на заседании 13 марта.

«Во-первых, не должно быть никакой паники у тех, кто болеет за «Зенит». У «Зенита» достаточно ресурсов и без Вендела сыграть.

Вендел подвел команду. Он ведь знает это правило. Мы видели Винисиуса. Он сказал судье: «Я не буду больше играть». Так что Вендел, если бы он немножко соображал лучше, он бы мог судье сказать: «Знаете, при таком отношении трибун я ухожу с поля». Это создало бы прецедент.

Но он тихо отомстил, а это телевидение тихо увидело. И по регламенту он должен быть наказан. Лично я, конечно, его понимаю. Это особое оскорбление людей, которые становятся отторгнутыми из-за цвета [кожи]. Это же самое страшное. Конечно, это расизм. Помните лозунг ФИФА и УЕФА? Расизм вне футбола», – сказал комментатор. 

Вместо фака Вендел должен был показать вот так. Есть особый жест для ответа на расизм

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: страница «Радио Зенит» в VK
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