Орлов о ситуации с Венделом: «Лично я его понимаю, это расизм. Он бы мог судье сказать: «Знаете, при таком отношении трибун я ухожу с поля». Это создало бы прецедент, мы видели Винисиуса»

Полузащитник «Зенита» был удален за показанный средний палец в сторону болельщиков «Факела » в игре 20-го тура Мир РПЛ (2:0). Перед этим бразильца оскорбляли с трибуны и ухали, подражая обезьянам.

«Зенит » обратился в КДК РФС с просьбой отменить красную карточку Вендела . Вопрос будет рассмотрен на заседании 13 марта.

«Во-первых, не должно быть никакой паники у тех, кто болеет за «Зенит». У «Зенита» достаточно ресурсов и без Вендела сыграть.

Вендел подвел команду. Он ведь знает это правило. Мы видели Винисиуса . Он сказал судье: «Я не буду больше играть». Так что Вендел, если бы он немножко соображал лучше, он бы мог судье сказать: «Знаете, при таком отношении трибун я ухожу с поля». Это создало бы прецедент.

Но он тихо отомстил, а это телевидение тихо увидело. И по регламенту он должен быть наказан. Лично я, конечно, его понимаю. Это особое оскорбление людей, которые становятся отторгнутыми из-за цвета [кожи]. Это же самое страшное. Конечно, это расизм. Помните лозунг ФИФА и УЕФА? Расизм вне футбола», – сказал комментатор.

Вместо фака Вендел должен был показать вот так. Есть особый жест для ответа на расизм