Депутат Свищев о рекорде Дзюбы: «Будет жалко, если РФС оставит незамеченными его достижения. Пусть получит премию, звание или еще что-то, чтобы была мотивация»

Дмитрий Свищев считает, что Артем Дзюба достоин особой награды за свой рекорд.

«Я считаю, что любой спортсмен достоин того, чтобы его достижения были отмечены. Дзюба – рекордсмен. Многие спортсмены мечтают о том, чтобы хотя бы приблизиться к его результату.

Было бы неплохо, если бы РФС установил какие-то критерии оценки достижений наших спортсменов, футболистов. Чтобы они стремились к определенным результатам, был рейтинг. Вот, к примеру, Дзюба – лучший бомбардир, пусть получит премию, звание или еще что-то, чтобы была мотивация.

Дополнительная мотивация – это важно. Но здесь важна и позиция РФС. А результат Дзюбы действительно достоин уважения. Будет жалко, если РФС оставит незамеченными его достижения», – сказал депутат Госдумы РФ.