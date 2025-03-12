  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Радослав Ковач: «Хотелось бы посмотреть на Дзюбу в АПЛ, вроде был вариант с «Тоттенхэмом». Артем мог бы заиграть в Европе»
4

Радослав Ковач: «Хотелось бы посмотреть на Дзюбу в АПЛ, вроде был вариант с «Тоттенхэмом». Артем мог бы заиграть в Европе»

Радослав Ковач уверен, что Артем Дзюба мог бы заиграть в Европе.

– Артем теперь лучший бомбардир в истории российского футбола.

– Рад за Дзюбу. Еще совсем юным по нему было видно, что у него задатки большого игрока. С годами стал использовать свои сильные качества лишь лучше.

Мне хотелось посмотреть на него в Англии, и вроде был вариант с «Тоттенхэмом». Думаю, Артем бы мог заиграть в Европе, но и в России он сделал себе отличную карьеру, – заявил экс-защитник «Спартака».

Ковач и Дзюба вместе выступали за «Спартак» в 2005-2008 годах.

Опубликовано: Sports
Источник: Metaratings.ru
logoАртем Дзюба
logoРадослав Ковач
logoпремьер-лига Россия
logoАкрон
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Лончар согласен, что Дзюба для российского футбола – как Роналду для мирового: «Когда был ребенком, смотрел Артема по телевизору, а теперь играю с ним в одной команде. Это большая честь»
7сегодня, 08:25
Дзюба признался, что ел корм для животных и упавшую на пол еду, подглядывал за соседями и читал чужие сообщения. Артем поучаствовал в игре «Было или не было»
21вчера, 20:29
Шалимов о Дзюбе: «Уникальный футболист. Сравнил бы его с Бергкампом – нет сильнейшего удара, но все голы на технику»
48вчера, 14:40
Главные новости
Доннарумма о том, почему ушел в раздевалку перед серией пенальти с «Ливерпулем»: «Мне нужно было пописать. Шучу»
1138 минут назад
Нигматуллин за матч России и США: «Две великие державы должны дружить. Интересно сравнить наш уровень футбола с соккером в Америке. Отличная идея – провести игры на обеих территориях»
1351 минуту назад
Экс-жена Аршавина об увлечении детей футболом: «Старшего приводили на «Арсенал», он видел, что папа вышел – потом начинал играть с паровозиком. По младшему было видно сразу, что это его жизнь»
10сегодня, 09:07
Президент «ПСЖ» о победе над «Ливерпулем»: «Обыграли лучшую команду мира. Игроки пишут историю «ПСЖ». Мы еще далеки от победы в ЛЧ, нужно оставаться скромными»
78сегодня, 08:44
Фонбет Кубок России. Путь РПЛ. 1/2 финала. «Зенит» в гостях у «Ростова», ЦСКА против «Динамо»
37сегодня, 08:20
Алиссон сделал 16 сэйвов за два матча с «ПСЖ» – больше всех в плей-офф ЛЧ с сезона-2016/17 (Нойер против «Реала»)
35сегодня, 08:15
Лига чемпионов. 1/8 финала. «Атлетико» против «Реала», «Боруссия» Дортмунд в гостях у «Лилля», «Арсенал» сыграет с ПСВ, «Астон Вилла» – с «Брюгге»
51сегодня, 08:01
Ищем в команду QA-инженера. Если знакомы с веб-тестированием, откликайтесь на вакансию!
сегодня, 08:00Вакансия
Робертсон про 0:1 с «ПСЖ»: «На прошлой неделе «Ливерпуль» победил, не сыграв в свою силу. Сегодня мы сыграли лучше, но таков футбол. Пенальти – всегда лотерея»
31сегодня, 07:15
«ПСЖ» выбил «Ливерпуль» из ЛЧ, «Барса» обыграла «Бенфику», «Краснодар» вылетел из Кубка России, «Зенит» попросил отменить удаление Вендела, новый стадион «МЮ» и другие новости
36сегодня, 06:12
Ко всем новостям
Последние новости
Итальянский ресторан в Мадриде, в который инвестировали Роналду и Надаль, закрылся
8 минут назад
Барановская о том, что Арсений Аршавин занимается в «Спартаке»: «Не значит же, что ребенок должен идти по стопам отца. Он месяц был на просмотре, терпел, а теперь все... «Знаешь ли ты, вдоль ночных дорог»
715 минут назад
Лига чемпионов Азии. 1/8 финала. «Шанхай» Слуцкого встречается с «Кавасаки»
1621 минуту назадLive
Семин о том, кто может побить рекорд Дзюбы по голам: «Тюкавин ближе всех из игроков нового поколения»
25 минут назад
Ван Дейк о вылете «Ливерпуля» от «ПСЖ» в ЛЧ: «Все было в наших руках после игры в Париже. Сегодня мы сыграли хорошо, но покидаем турнир»
228 минут назад
Риоло о «ПСЖ» в ЛЧ: «Пройти «Ливерпуль» на «Энфилде», который считался лучшим, – настоящий подвиг. Каждый год случается великий матч, в прошлом был четвертьфинал против «Барселоны»
150 минут назад
«Спартаку» зимой предлагали 18-летнего Лоррана, который мог перейти в ЦСКА. Красно-белых интересовали сформировавшиеся игроки с минимальными рисками
2сегодня, 09:18
«Лилль» – «Боруссия». Онлайн-трансляция начнется в 20:45
2сегодня, 09:13
«Атлетико» – «Реал». Онлайн-трансляция начнется в 23:00
21сегодня, 08:46
Алонсо о вылете от «Баварии» в ЛЧ: «Байер» проиграл не сегодня, а неделю назад во втором тайме. Когда нам нужна была зрелая игра, мы сыграли слабо»
4сегодня, 08:37