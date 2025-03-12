Радослав Ковач: «Хотелось бы посмотреть на Дзюбу в АПЛ, вроде был вариант с «Тоттенхэмом». Артем мог бы заиграть в Европе»

Радослав Ковач уверен, что Артем Дзюба мог бы заиграть в Европе.

– Артем теперь лучший бомбардир в истории российского футбола.

– Рад за Дзюбу. Еще совсем юным по нему было видно, что у него задатки большого игрока. С годами стал использовать свои сильные качества лишь лучше.

Мне хотелось посмотреть на него в Англии, и вроде был вариант с «Тоттенхэмом». Думаю, Артем бы мог заиграть в Европе, но и в России он сделал себе отличную карьеру, – заявил экс-защитник «Спартака».

Ковач и Дзюба вместе выступали за «Спартак» в 2005-2008 годах.