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  • Роман Ротенберг поздравил Дзюбу с рекордом: «Серьезный результат. Желаю Артему еще больше забитых мячей. Важно ценить и уважать такие достижения»
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Роман Ротенберг поздравил Дзюбу с рекордом: «Серьезный результат. Желаю Артему еще больше забитых мячей. Важно ценить и уважать такие достижения»

Роман Ротенберг поздравил Артема Дзюбу с рекордом по голам в российском футболе.

Нападающий «Акрона» Артем Дзюба забил 234-й гол в карьере в матче 20-го тура Мир РПЛ против «Крыльев Советов» и стал лучшим бомбардиром в истории российского футбола. 36-летний форвард побил рекорд Александра Кержакова.

«Сейчас через вас могу поздравить Артема с рекордом. Это серьезный результат. Желаю Дзюбе удачи, успехов, еще больше забитых мячей.

Всегда важно ценить и уважать такие достижения. И как человека, который больше всех забил, надо просто поздравить его и с огромным уважением пожелать ему удачи и здоровья», – сказал главный тренер СКА Роман Ротенберг

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: Metaratings.ru
logoАртем Дзюба
logoРоман Ротенберг
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