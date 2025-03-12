Ян Дюрица: «Дзюба – легенда российского футбола. Он заслужил этот рекорд»

Ян Дюрица назвал Артема Дзюбу легендой российского футбола.

«Дзюба — легенда российского футбола. Он провел очень много сезонов на высоком уровне.

Это тот футболист, против которого защитникам всегда приходится играть на максимум. Артем заслужил этот рекорд по забитым мячам», – сказал бывший защитник «Локомотива» и сборной Словакии.