Семин о том, кто может побить рекорд Дзюбы по голам: «Тюкавин ближе всех из игроков нового поколения»
Форвард «Акрона» ранее стал лучшим бомбардиром в истории российского футбола с 234 забитыми голами.
– Задатки сильного нападающего в Дзюбе были видны, еще когда он занимался в детско-юношеской школе. Было видно, что растет бомбардир, а его лучшее качество – игра внутри штрафной. Он габаритный игрок, на него нужно по-своему ориентировать игру команды. Даже в игре с «Крыльями» мяч же отскочил к нему, а не к кому-то другому. У него есть чутье, он бомбардир от рождения. Это дорогого стоит, такие игроки выигрывают матчи.
– Есть ли в России футболист, способный побить рекорд Дзюбы?
– Я думаю, что есть. Костя Тюкавин обладает хорошими бомбардирскими навыками. На сегодняшний день из игроков нового поколения он ближе всех к этому рекорду, – сказал экс-тренер «Локомотива».
В этом сезоне 22-летний Тюкавин провел за «Динамо» 22 матча и забил 8 голов. Форвард восстанавливается после разрыва крестообразных связок колена.
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