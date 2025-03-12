«Акрон» запустил наружную рекламу с упоминанием рекорда Дзюбы в Москве, Петербурге и других городах России

«Акрон» запустил рекламу с упоминанием рекорда Дзюбы.

На прошлой неделе Артем Дзюба забил 234‑й гол в карьере. Нападающий «Акрона» стал лучшим бомбардиром в истории российского футбола, обогнав Александра Кержакова.

«Лучший бомбардир российского футбола – в «Акроне», – сказано в рекламе на экране.

Реклама размещена на медиафасаде на Новом Арбате в Москве. Также баннеры появились в Тольятти, Самаре, Санкт‑Петербурге и других населенных пунктах России.