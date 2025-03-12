«Акрон» запустил наружную рекламу с упоминанием рекорда Дзюбы в Москве, Петербурге и других городах России
«Акрон» запустил рекламу с упоминанием рекорда Дзюбы.
На прошлой неделе Артем Дзюба забил 234‑й гол в карьере. Нападающий «Акрона» стал лучшим бомбардиром в истории российского футбола, обогнав Александра Кержакова.
«Лучший бомбардир российского футбола – в «Акроне», – сказано в рекламе на экране.
Реклама размещена на медиафасаде на Новом Арбате в Москве. Также баннеры появились в Тольятти, Самаре, Санкт‑Петербурге и других населенных пунктах России.
Опубликовано: Sports
Источник: телеграм-канал «Акрона»
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