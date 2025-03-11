Радимов про Глушенкова: «Он как инородное тело после травмы. Все невпопад. Надо ударить – он не бьет. Надо отдать пас – не отдает. Такими темпами можно и потерять место в составе»

Владислав Радимов назвал Максима Глушенкова инородным телом в «Зените».

Полузащитник «Зенита» был заменен в перерыве матча против «Факела » в 20-м туре Мир РПЛ (2:0).

– Надо отметить, что он поучаствовал в первом голе, здорово положил мяч, отдал Мантуану , тот подал и Лусиано забил.

Но мне кажется, что с Глушенковым что-то происходит, он хочет большего, чем он может. Когда он делал то, что от него требовалось, он забивал кучу голов, он убегал, ему отдавали. Он здорово решал моменты. А сейчас получается, что он как инородное тело после травмы. Все невпопад. Там надо ударить – он не бьет. Надо отдать пас – он не отдает.

Вот как-то так про Глушенкова. Ну и плюс «Зенит» играл на одного больше, и добавить одного вперед футболиста высокорослого при прострелах, о чем мы уже сказали, я думаю, что было абсолютно правильно со стороны Семака. Этим и обусловлена замена Глушенкова.

– Проблема Глушенкова – это что-то из головы? Ведь это же не физика?

– Нет-нет, ну после сборов точно не физика, я думаю, что да, надо почувствовать ритм, надо поговорить с Семаком, и тогда все встанет на свои места, надеюсь. Потому что недолго вот такими темпами можно и место потерять в составе. При том, что, условно, Мостовой с паспортом, Дуглас с паспортом и вратарь русский – то есть, проблемы с лимитом нет, – сказал бывший полузащитник «Зенита ».