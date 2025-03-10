Жота о статистике Салаха: «Люди перестали считать, так как он делает невероятные вещи – мы просто увидим итоговые цифры. Это очень помогло «Ливерпулю», мы можем положиться на него»

Диогу Жота высказался о статистике Мохамеда Салаха в этом сезоне.

Вингер «Ливерпуля » забил 32 гола и отдал 22 ассиста в 41 матче во всех турнирах.

«Это потрясающе. Я думаю, что на данный момент люди почти перестали считать, так как он просто делает невероятные вещи, и в конце концов мы просто увидим итоговые цифры.

Это, несомненно, самый выдающийся сезон футболиста, с которым я вместе играл. Разница настолько велика, что давайте посмотрим на окончательные цифры.

Безусловно, это нам очень помогло, потому что мы знаем, что можем положиться на него во многих вещах – создание моментов, голы или результативные передачи. Очевидно, хорошо иметь такого игрока в команде», – сказал полузащитник «Ливерпуля».