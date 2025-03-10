Жота о статистике Салаха: «Люди перестали считать, так как он делает невероятные вещи – мы просто увидим итоговые цифры. Это очень помогло «Ливерпулю», мы можем положиться на него»
Диогу Жота высказался о статистике Мохамеда Салаха в этом сезоне.
Вингер «Ливерпуля» забил 32 гола и отдал 22 ассиста в 41 матче во всех турнирах.
«Это потрясающе. Я думаю, что на данный момент люди почти перестали считать, так как он просто делает невероятные вещи, и в конце концов мы просто увидим итоговые цифры.
Это, несомненно, самый выдающийся сезон футболиста, с которым я вместе играл. Разница настолько велика, что давайте посмотрим на окончательные цифры.
Безусловно, это нам очень помогло, потому что мы знаем, что можем положиться на него во многих вещах – создание моментов, голы или результативные передачи. Очевидно, хорошо иметь такого игрока в команде», – сказал полузащитник «Ливерпуля».
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: сайт «Ливерпуля»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости