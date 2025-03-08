Салах делит с Агуэро 5-е место в списке лучших бомбардиров АПЛ – у них по 184 гола. Дальше – Коул со 187
Мохамед Салах догнал Серхио Агуэро в списке лучших бомбардиров в истории АПЛ.
Вингер «Ливерпуля» сделал дубль с пенальти в игре 28-го тура против «Саутгемптона» (3:1).
Теперь на счету египтянина 184 гола в Премьер-лиге, как и у экс-форварда «Манчестер Сити».
Больше только у Энди Коула (187), Уэйна Руни (208), Харри Кейна (213) и Алана Ширера (260).
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: официальный сайт АПЛ
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