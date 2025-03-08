Салах делит с Агуэро 5-е место в списке лучших бомбардиров АПЛ – у них по 184 гола. Дальше – Коул со 187

Мохамед Салах догнал Серхио Агуэро в списке лучших бомбардиров в истории АПЛ.

Вингер «Ливерпуля » сделал дубль с пенальти в игре 28-го тура против «Саутгемптона » (3:1).

Теперь на счету египтянина 184 гола в Премьер-лиге, как и у экс-форварда «Манчестер Сити ».

Больше только у Энди Коула (187), Уэйна Руни (208), Харри Кейна (213) и Алана Ширера (260).