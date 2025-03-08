Салах побил рекорд Суареса по очкам в сезоне АПЛ за «Ливерпуль» – 44 (27+17)

Мохамед Салах установил рекорд по очкам в сезоне АПЛ среди игроков «Ливерпуля».

Египтянин сделал дубль в матче 28-го тура против «Саутгемптона » (3:1).

На счету Салаха 27 голов и 17 результативных передач в нынешнем розыгрыше чемпионата Англии.

Это лучший результат за один сезон АПЛ среди игроков «Ливерпуля » в истории.

Салах превзошел рекорд Луиса Суареса , установленный в сезоне-2013/14 – 43 (31 гол, 12 голевых передач).