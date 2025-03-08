Салах побил рекорд Суареса по очкам в сезоне АПЛ за «Ливерпуль» – 44 (27+17)
Мохамед Салах установил рекорд по очкам в сезоне АПЛ среди игроков «Ливерпуля».
Египтянин сделал дубль в матче 28-го тура против «Саутгемптона» (3:1).
На счету Салаха 27 голов и 17 результативных передач в нынешнем розыгрыше чемпионата Англии.
Это лучший результат за один сезон АПЛ среди игроков «Ливерпуля» в истории.
Салах превзошел рекорд Луиса Суареса, установленный в сезоне-2013/14 – 43 (31 гол, 12 голевых передач).
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Stats Foot
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости