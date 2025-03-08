У Салаха 9 голов в 8 последних турах АПЛ. Вингер «Ливерпуля» с 27 мячами лидирует в списке бомбардиров
Мохамед Салах забил в 7 из 8 последних матчей в чемпионате Англии.
Вингер «Ливерпуля» дважды реализовал пенальти в игре с «Саутгемптоном» (3:1) в 28-м туре.
В 8 последних играх египтянин отметился 9 голами. Он не смог поразить ворота «Ньюкасла», но сделал дубль в матче с «Борнмутом».
С 27 мячами Салах лидирует в списке бомбардиров АПЛ. Идущий следом Эрлинг Холанд («Манчестер Сити») забил 20 голов.
Подробно со статистикой футболиста «Ливерпуля» можно ознакомиться здесь.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
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