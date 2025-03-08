У Салаха 9 голов в 8 последних турах АПЛ. Вингер «Ливерпуля» с 27 мячами лидирует в списке бомбардиров

Мохамед Салах забил в 7 из 8 последних матчей в чемпионате Англии.

Вингер «Ливерпуля » дважды реализовал пенальти в игре с «Саутгемптоном » (3:1) в 28-м туре.

В 8 последних играх египтянин отметился 9 голами. Он не смог поразить ворота «Ньюкасла», но сделал дубль в матче с «Борнмутом».

С 27 мячами Салах лидирует в списке бомбардиров АПЛ . Идущий следом Эрлинг Холанд («Манчестер Сити ») забил 20 голов.

Подробно со статистикой футболиста «Ливерпуля» можно ознакомиться здесь .