Салах вышел на 3-е место по голам за «Ливерпуль». Египтянин забил 243 мяча – больше лишь у Раша и Ханта
Мохамед Салах вышел на третье место в списке лучших бомбардиров «Ливерпуля».
Сегодня вингер сделал дубль с пенальти в игре с «Саутгемптоном» (3:1) в 28-м туре АПЛ.
Египтянин провел 390-ю игру в составе мерсисайдцев. На его счету 243 мяча.
Салах обогнал Гордона Ходжсона (241 гол в 377 матчах) и уступает лишь Роджеру Ханту (285 голов в 492 играх) и Иану Рашу (346 голов в 660 играх).
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: твиттер «Ливерпуля»
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