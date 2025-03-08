Салах вышел на 3-е место по голам за «Ливерпуль». Египтянин забил 243 мяча – больше лишь у Раша и Ханта

Мохамед Салах вышел на третье место в списке лучших бомбардиров «Ливерпуля».

Сегодня вингер сделал дубль с пенальти в игре с «Саутгемптоном » (3:1) в 28-м туре АПЛ .

Египтянин провел 390-ю игру в составе мерсисайдцев. На его счету 243 мяча.

Салах обогнал Гордона Ходжсона (241 гол в 377 матчах) и уступает лишь Роджеру Ханту (285 голов в 492 играх) и Иану Рашу (346 голов в 660 играх).