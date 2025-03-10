«Факел» допускал возможность обращения в суд из-за «утвердительной формулировки» в новостях о расизме со стороны Божина
В «Факеле» допускали возможность обращения в суд из-за новостей о Сергее Божине.
Ранее сообщалось, что защитник «Факела» мог сказать слово «макака» на 65-й минуте матча с «Зенитом» (0:2) в 20-м туре Мир РПЛ. Кроме того, появились кадры, где Божин изобразил пинок за спиной у Луиса Энрике. После этого Вендел что-то высказал сопернику.
– У вас есть претензии к СМИ, которые публиковали эти новости?
– Пресс-служба выходила на все источники, где было в утвердительной форме сказано про Сергея Божина, а не «предварительно, как уверяют некоторые, может быть».
Мы сказали, что если утвердительная формулировка будет оставлена, то мы оставляем за собой право обращаться в суд по защите чести и достоинства, – сказал генеральный директор «Факела» Роман Асхабадзе в выпуске на ютуб-канале «Это футбол, брат!».
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: ютуб-канал «Это футбол, брат!»
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