«Факел» допускал возможность обращения в суд из-за «утвердительной формулировки» в новостях о расизме со стороны Божина

В «Факеле» допускали возможность обращения в суд из-за новостей о Сергее Божине.

Ранее сообщалось, что защитник «Факела» мог сказать слово «макака» на 65-й минуте матча с «Зенитом » (0:2) в 20-м туре Мир РПЛ . Кроме того, появились кадры, где Божин изобразил пинок за спиной у Луиса Энрике. После этого Вендел что-то высказал сопернику.

– У вас есть претензии к СМИ, которые публиковали эти новости?

– Пресс-служба выходила на все источники, где было в утвердительной форме сказано про Сергея Божина , а не «предварительно, как уверяют некоторые, может быть».

Мы сказали, что если утвердительная формулировка будет оставлена, то мы оставляем за собой право обращаться в суд по защите чести и достоинства, – сказал генеральный директор «Факела » Роман Асхабадзе в выпуске на ютуб-канале «Это футбол, брат!».