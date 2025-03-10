Медведев об обращении «Зенита» в КДК из-за красной Вендела: «Ваши вопросы – вмешательство в процессы с целью оказания давления. Поэтому оставлю без ответа»

Александр Медведев высказался о возможном обращении «Зенита» в КДК из-за Вендела.

Полузащитник «Зенита» был удален за неприличный жест болельщикам «Факела» во 2-м тайме матча 20-го тура Мир РПЛ (2:0). Перед этим бразильца оскорбляли с трибуны и ухали, подражая обезьянам.

Сообщалось , что клуб из Санкт-Петербурга обжалует в КДК РФС удаление Вендела , хавбек может не сыграть со «Спартаком» в следующем туре.

– Действительно ли «Зенит» обратится в КДК РФС с целью отмены красной карточки Вендела? Удалось ли найти видео с доказательствами, о которых говорил Сергей Богданович после игры?

– Ваши вопросы являются вмешательством в процессы с целью оказания давления. Поэтому оставлю вопрос без ответа, – сказал председатель правления «Зенита» Медведев .

Звучала ли «макака»? Защитник «Факела» изображал пинок и якобы так крикнул – «Зенит» уверен в расизме

Вендел удалился за фак – говорят, ответил на расизм. Теперь не сыграет со «Спартаком»