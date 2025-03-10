КДК рассмотрит удаление Вендела в игре с «Факелом»: «Материалов от «Зенита» пока не получали. На заседание приглашены представители команд, Мешков и делегат матча Барановский»

КДК рассмотрит поведение Вендела и представителей «Факела» во время матча РПЛ.

Вендел был удален за неприличный жест в сторону болельщиков «Факела» в матче 20-го тура Мир РПЛ (2:0). Перед этим полузащитника «Зенита» оскорбляли с трибуны и ухали, подражая обезьянам. Сообщалось , что «Зенит » намерен добиться отмены красной карточки бразильца через КДК РФС.

«На заседании КДК рассмотрим неподобающее поведение команды «Факел »: удаление игрока Якимова и официального лица команды Котова. Рассмотрим удаление футболиста «Зенита» Вендела на 74-й минуте матча. И рассмотрим обстоятельства, указанные в рапорте делегата матча.

Пока мы не получали от «Зенита» видео или аудиозаписей по данному матчу. На заседание приглашены представители «Факела» и «Зенита»: Котов и Вендел, а также главный арбитр Мешков и делегат матча Барановский», – сказал глава КДК РФС Артур Григорьянц.