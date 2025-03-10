«Факел» о том, что Божин мог сказать «макака» в матче с «Зенитом»: «Смешно. Камера общего плана, много игроков, кто это произнес и произносил ли? Вендела там вообще нет»
«Факел» отреагировал на обвинения к игроку в расизме.
«Спорт-Экспресс» сообщил, что на 65-й минуте матча с «Зенитом» защитник Сергей Божин мог сказать слово «макака». Кроме того, появились кадры, где Божин изобразил пинок за спиной у Луиса Энрике. После этого Вендел что-то высказал сопернику.
«Серьезно обсуждать этот ролик невозможно. Это смешно. Камера общего плана, много игроков в кадре, стрелочка показывает на одного из них, и звучит слово, причем очень громко на полном стадионе. Кто его произнес на матче и произносил ли вообще?
И где здесь вообще Вендел? Его там вообще нет, – заявили в пресс-службе «Факела».
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «Спорт-Экспресс»
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