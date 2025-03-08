Хавбек ЦСКА Кисляк: «В рыбалке интересен процесс, а не улов. А вот убивать животное на охоте... Не уверен»

Матвей Кисляк высказал отношение к рыбалке и охоте.

– Рифат [Жемалетдинов] сказал, что ему не близка охота: «Не смог бы никого убить ради пищи, наслаждения, трофея». А ты?

– Могу сходить и на бесплатный пруд, и на речку. Но тоже не гонюсь за трофеем – интересен процесс, а не улов.

А вот убивать животное на охоте… Не уверен, – сказал хавбек ЦСКА .