Хавбек ЦСКА Кисляк: «В рыбалке интересен процесс, а не улов. А вот убивать животное на охоте... Не уверен»
Матвей Кисляк высказал отношение к рыбалке и охоте.
– Рифат [Жемалетдинов] сказал, что ему не близка охота: «Не смог бы никого убить ради пищи, наслаждения, трофея». А ты?
– Могу сходить и на бесплатный пруд, и на речку. Но тоже не гонюсь за трофеем – интересен процесс, а не улов.
А вот убивать животное на охоте… Не уверен, – сказал хавбек ЦСКА.
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