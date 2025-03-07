Кисляк об Облякове: «Топовый, недооцененный игрок. Скрытый лидер, как Джака или Виртц в «Байере». Русский Виртц, получается»

Матвей Кисляк назвал Ивана Облякова «русским Виртцем».

– Кто лучший в России в твоем амплуа?

– Обляков . То, что есть в Ване, ни в ком больше не вижу. Он на каждую тренировку идет с детским азартом. Почти всегда первый по пробегу. Не любит уступать даже на тренировках, злится. Ну и шикарные передачи, видение поля – с таким рядом очень круто. Топовый, недооцененный игрок.

На переднем плане в ЦСКА всегда были те, кто больше забивал. Например, Чалов. А Ваня – скрытый лидер, как Джака или Виртц в «Байере», Гравенберх в «Ливерпуле». О них мало кто говорит – хотя они вносят очень большой вклад. Ваня такой же. Русский Виртц, получается, – со смехом сказал полузащитник ЦСКА.