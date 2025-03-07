Матвей Кисляк: «Сборная – это герб на груди, флаг. Если ты в команде – значит, ты один из лучших в России сейчас»

Матвей Кисляк высказался о ценности вызова в национальную сборную.

– Только что ты получил вызов и в молодежную сборную, и в главную.

– Попадание даже в расширенный список на матч с Замбией – незабываемые эмоции. Конечно, в основной состав хочется, но и так очень ценно.

Любой ребенок в России, кто занимается футболом, мечтает попасть в сборную – и без разницы, что за турнир, что за обстоятельства и времена.

В матчах за молодежную сборную я мотивировал себя без труда. Сборная – это герб на груди, флаг. Если ты в сборной – значит, ты один из лучших в России на данный момент, – сказал 19-летний полузащитник ЦСКА .