Кисляк о тратах в месяц: «Тысяч 100 рублей. А во время сборов максимум 50 тысяч. В это время деньги вообще не нужны»
Матвей Кисляк из ЦСКА рассказал, сколько он тратит в месяц.
– Сколько примерно тратишь в месяц?
– Тысяч сто рублей. Отправляю деньги сестре в Оскол – у нее сын растет, уровень жизни там обычный, но зарплаты и пенсии низкие. Покупаю что-то, когда нужно.
А когда сборы, трачу вообще максимум 50 тысяч. В это время деньги вообще не нужны: только два раза в город вышел, одежды прикупил. А в Москве в межсезонье – ну, сходил в баню два раза, погулять четыре раза, – рассказал 19-летний полузащитник ЦСКА.
Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: Sport24
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