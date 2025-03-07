Кисляк о тратах в месяц: «Тысяч 100 рублей. А во время сборов максимум 50 тысяч. В это время деньги вообще не нужны»

Матвей Кисляк из ЦСКА рассказал, сколько он тратит в месяц.

– Сколько примерно тратишь в месяц?

– Тысяч сто рублей. Отправляю деньги сестре в Оскол – у нее сын растет, уровень жизни там обычный, но зарплаты и пенсии низкие. Покупаю что-то, когда нужно.

А когда сборы, трачу вообще максимум 50 тысяч. В это время деньги вообще не нужны: только два раза в город вышел, одежды прикупил. А в Москве в межсезонье – ну, сходил в баню два раза, погулять четыре раза, – рассказал 19-летний полузащитник ЦСКА .