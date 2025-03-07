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Хавбек ЦСКА Кисляк: «Отдых в России не хуже, чем в Таиланде, Турции. Люблю природу, получил прозвище «дед»

Матвей Кисляк заявил, что любит отдыхать в России.

– Тороп год назад рассказал мне, как ездил с тобой в Старый Оскол, откуда ты родом. Как проводили время?

– Там живет папа девушки Торопа – так что мы там просто пересекались. Я в отпуске вижусь с семьей. Хожу в дедушкину баню, кушаю бабушкину еду. Блинчики люблю, еще они топово готовят бешбармак – папа в детстве жил со своими родителями в Казахстане.

Из Старого Оскола приезжаю в Москву новым человеком. Здесь устаешь от суеты. Этим летом вот планирую поехать на Алтай. Я отдыхал в Таиланде, Турции, но и в России не хуже. Природа, далеко летать не нужно – класс.

Я не такой фанат рыбалки, как Рифат Жемалетдинов. Один раз в детстве бобер чуть не сорвал нам улов: схватил сетку с рыбой, пустился бежать, но мы спугнули.

Природу очень люблю. Всех на нее зову, даже получил прозвище «дед». С детства катаюсь на велосипеде. Первый, помню, купил на рынке за 15 тысяч рублей и каждый день в деревне вставал в семь утра – наматывал по 30 километров. А год назад спускался с горки, угодил в песочную яму – и колесо стало восьмеркой. До дома было еще километров 18 – думал, не доеду. Кое-как добрался, – рассказал хавбек ЦСКА.

Опубликовано: Sports
Источник: Sport24
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светская хроника
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