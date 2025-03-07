Ромелу Лукаку: «Мой идеальный вес – 102 кг. В Англии меня считали ленивым, в Италии – трудягой»

Ромелу Лукаку рассказал, что его идеальный вес превышает 100 килограммов.

В «Интере » я весил 101 килограмм, здесь, в «Наполи», 99. Но мой идеальный вес – 102. Я никогда не ем по утрам, соблюдаю строгую диету.

В Англии меня воспринимали неправильно. Там меня считали ленивым. И я никогда не реагировал на нападки, на критику. Я говорю очень мало, я просто позволяю вещам происходить. Я тот, кто делает свою работу, а затем идет домой к своим детям.

В Италии мнение обо мне совершенно другое. Здесь меня считают трудягой», – сказал в интервью Corriere dello Sport форвард «Наполи», также выступавший за «Челси », «Эвертон » и «Манчестер Юнайтед ».

Лукаку в «Наполи» – игрок из амфута и баскетбола. Поэтому Конте его обожает