Ромелу Лукаку: «Мой идеальный вес – 102 кг. В Англии меня считали ленивым, в Италии – трудягой»
Ромелу Лукаку рассказал, что его идеальный вес превышает 100 килограммов.
В «Интере» я весил 101 килограмм, здесь, в «Наполи», 99. Но мой идеальный вес – 102. Я никогда не ем по утрам, соблюдаю строгую диету.
В Англии меня воспринимали неправильно. Там меня считали ленивым. И я никогда не реагировал на нападки, на критику. Я говорю очень мало, я просто позволяю вещам происходить. Я тот, кто делает свою работу, а затем идет домой к своим детям.
В Италии мнение обо мне совершенно другое. Здесь меня считают трудягой», – сказал в интервью Corriere dello Sport форвард «Наполи», также выступавший за «Челси», «Эвертон» и «Манчестер Юнайтед».
Лукаку в «Наполи» – игрок из амфута и баскетбола. Поэтому Конте его обожает
Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: Goal
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