Раньери считает, что Лукаку заслужил красную в матче с «Ромой»: «Вы все видели фолы. Не хочу говорить о судье, иначе скажут, что я жаловался, потому что проиграл «Наполи»
Клаудио Раньери считает, что Ромелу Лукаку заслужил удаление в матче с «Ромой».
Вчера «Наполи» обыграл римлян (1:0) в 13-м туре Серии А. Встречу обслуживал арбитр Давиде Масса.
Форвард неаполитанцев, забивший гол, совершил фолы против Зеки Челика и Миле Свилара в первом тайме, но не получил ни одной желтой карточки.
«Зачем вы меня провоцируете? Вы все это видели, да, [он заслужил желтые карточки].
Нам дали желтые карточки за первые несколько фолов, которых не было.
Но я не хочу говорить о судье, иначе скажут, что я жаловался, потому что проиграл», – заявил тренер «Ромы» на пресс-конференции после матча.
Фото: скриншоты трансляции
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Football Italia
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости