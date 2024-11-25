Раньери считает, что Лукаку заслужил красную в матче с «Ромой»: «Вы все видели фолы. Не хочу говорить о судье, иначе скажут, что я жаловался, потому что проиграл «Наполи»

Клаудио Раньери считает, что Ромелу Лукаку заслужил удаление в матче с «Ромой».

Вчера «Наполи» обыграл римлян (1:0) в 13-м туре Серии А. Встречу обслуживал арбитр Давиде Масса.

Форвард неаполитанцев, забивший гол, совершил фолы против Зеки Челика и Миле Свилара в первом тайме, но не получил ни одной желтой карточки.

«Зачем вы меня провоцируете? Вы все это видели, да, [он заслужил желтые карточки].

Нам дали желтые карточки за первые несколько фолов, которых не было.

Но я не хочу говорить о судье, иначе скажут, что я жаловался, потому что проиграл», – заявил тренер «Ромы» на пресс-конференции после матча.

Фото: скриншоты трансляции