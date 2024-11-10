Лукаку в «Наполи» – игрок из амфута и баскетбола. Поэтому Конте его обожает

А неаполитанцы зависят от его формы.

Помните, когда появились слухи о Лукаку в Неаполе? В мае. И мы сразу поняли, кто будет следующим тренером «Наполи». Только Конте выпрашивает Рома так, словно он последний нападающий на планете.

Иногда кажется, будто их общая история вечна, хотя на самом деле началась относительно недавно и продлилась недолго. Лукаку и Конте пересеклись только в «Интере». Но, как это часто бывает с людьми, созданными друг для друга, всегда тянулись друг к другу.

Конте просил Ромелу сначала в «Ювентус», а потом в «Челси». Оба раза ему отказали. Лукаку угодил в ссылку, то есть в «МЮ», и Антонио в частных беседах атаковал Моуринью – по его мнению, тот зря тратил талант бельгийца. Ему не нравилось, что форвард все матчи проводит спиной к воротам. Итальянец считал, что атлетизму Рома есть лучшее применение: мобильный футбол с разрушительными спринтами на пространстве и тактической адаптацией во владении.

К тому моменту нападающий и сам тянулся к Конте. Журналист NY Times Рори Смит рассказал после разговора с Ромелу: «Был момент, когда он захотел к Конте – после поражения на Евро-2016. Лукаку видел, что Италия переиграла их в каждом компоненте, и с тех пор мечтал попасть к Антонио».

Потом между ними приключился «Интер», скудетто, плашка лучшего игрока сезона – все те приятные вещи, которые обычно случаются при идеальной химии. Почему Лукаку с тех пор думает только о Конте, не секрет. У него есть проверенная диета, индивидуальная тренировочная программа, в которой запрещен жим лежа, и скверный характер, чтобы держать ленивого нападающего в рамках. В конце концов, он ни у кого не играл так классно.

Но есть пара причин, почему Конте тоже не смог выбросить Лукаку из головы.

Большой Ром в переходных фазах – игрок из американского футбола

В последние пару месяцев было несколько почти идентичных моментов, случавшихся у ворот «Наполи» после стандартов. Взмывал навес, мяч попадал в руки кипера, а он зависал на 10-15 секунд; вроде ничего необычного, но почему-то казалось, что он придержал атаку не потому, что восемь полевых торчали возле него. Просто одним из них был Лукаку. Будь он на другой половине, вратарь никого бы не ждал: чаще всего Ром – гарантия доставки мяча к штрафной.

Поэтому слова, которые Конте произнес перед «Интером», явно лукавы: «На каждой чертовой пресс-конференции меня спрашивают о Лукаку. Не то чтобы меня раздражало это, но давайте поговорим о команде. Один игрок никогда не бывает настолько важен, чтобы менять принципы».

Лукаку и есть воплощение принципов, о которых он говорит. Журналисты спрашивают о нем, потому что без него нового «Наполи» нет. С ним команда забивает 1,9 гола за 90 минут во всех турнирах, без – 1,4. За всю осень неаполитанцы только раз распечатали ворота, когда Ромелу отсутствовал.

Конте объяснил одну из причин: «Он уникальный форвард. Обычно крупные девятки медлительны, у них не лучшие ноги, чтобы работать с пространством, и их лучше использовать как башни в штрафной. А Лукаку я всегда описывал игроком из американского футбола: он ростом 190 сантиметров, но очень быстрый. Он мощный парень, и нам нужен такой, чтобы удерживать мяч, подключать партнеров, но он способен и атаковать пространство. Поэтому он уникум. Я бы положил руку на огонь ради него».

Миланский Лукаку полностью соответствовал описанию. Как минимум раз за матч он становился героем контратаки, состоявшей из него одного, и часто достигал штрафной без поддержки. Слаломы на 20-30 метров вошли в норму. «Интер» выносил из 5-3-2, не особенно парясь, Ром прокручивал защитника на приеме, материализуясь с мячом уже за его спиной, и пожирал пространство – так жадно, будто так и набрал массу.

Сейчас он не в той форме. Лукаку забил «Милану», открывшись на грани офсайда и смяв Павловича в силовом стыке, но короткие рывки – его максимум в сегодняшнем состоянии. Для прежних забегов ему не хватает выносливости. И польза в переходных фазах ограничивается другими компонентами.

Первый – защита мяча после вертикального паса. Лукаку не так мобилен, как прежде, но когда он вкапывается, подвинуть его нереально. Он обрабатывает 8,2 вертикали за 90 минут – это второй результат на позиции после Ретеги. Гарантированный плацдарм на чужой половине бесценен: неаполитанцы часто упрощают игру – грузят вперед без особенной подготовки, лишь бы низом. А Ром удерживает мяч столько, сколько нужно, чтобы подошло подкрепление.

Вот типичный момент: «Наполи» забирает подбор и без подготовки переходит к штрафной – несмотря на то, что атакующая группа в численном меньшинстве.

Лоботка к тому же напортачил с пасом – чуть покатил. Но Лукаку запер защитника так, что до мяча не добраться. Он сдерживал опекуна столько, сколько шла медленная передача, принял, дал партнерам вбежать и развил перспективную атаку.

Второй компонент целиком схватывается тем моментом из «Крепкого орешка», когда Маклейн вызвал скорую, чтобы обойти нью-йоркские пробки: «Прямо как в американском футболе: пристраиваешься за блокировщиком – и до задней линии». В амфуте блокирующий ставит заслон перед защитниками, чтобы те не добрались до игрока с мячом. Лукаку делает то же самое.

Вариантов исполнения – море, от простого блока до вытягивания соперника. Перед вторым голом «Кальяри» Ром закрыл Мину, оградив его от мяча, пока Хвича не забежал тому за спину.

Большой Ром во владении – центровой из баскетбола. Все крутится вокруг него

Несколько лет назад говорили, что центровые исчезают. Насколько я знаю, кризис миновал, и большие парни, которые толкаются под кольцом, снова пользуются спросом. А во вселенной Конте они никогда не выходили из моды.

В фазе владения Ром – центровой «Наполи». Он занимает зону и вступает в прямой контакт, связывая защиту и раскрывая пространство перед и позади нее. На него ориентированы все атаки. Он выполняет самую грязную тактическую работу, чтобы партнеры сияли без плотной опеки – недаром Конте после игры с «Кальяри» назвал его «лидером, который улучшает других».

Конте создал структуру, которая вращается вокруг девятки, будто та обладает собственной гравитацией. Чаще всего используется три приема:

1. Лукаку насильно сдвигает защиту, открывая пространство перед штрафной. Как правило, выглядит это так: Ром вкапывается, ставит спину и неотвратимо пятится к воротам. Если вы хоть раз видели его в деле, то видели и это.

Но есть и более изощренные способы. Смотрите на скрин ниже. Здесь атака развивалась по центру и через мгновение перейдет направо; Лукаку напрямую в ней не задействован. Тем не менее он в рывке навязывает дуэль защитнику, который пытался прикрыть дыру, и плечом оттесняет. Брешь ширится.

2. Уводит защитника вправо, чтобы открыть центр для забегания из глубины.

3. Позволяет Конте держать полузащитников поодаль от атакующей группы. Это растягивает соперника, но часто чревато, потому что некому подобрать отскок. С Лукаку нет нужды волноваться за подборы – если мяч до него дошел, добраться тяжело.

И тогда «Наполи» выигрывает от растянутости структуры: легче атаковать за спины.

Чтобы максимизировать пользу, нападающие держатся максимально близко. Их четверо – Мактоминей, Ром и два вингера. Крайки не теряют силы в затяжных продвижениях, как в прошлом сезоне, и даже не отвечают за ширину. Конте сжимает пространство, отправляя их в центр. «Наполи» играет в 4-2-4 с квадратом в атаке.

Все для того, чтобы как можно быстрее и чаще атаковать зоны, которые открывает Лукаку. «Конте сказал мне прямо в лицо: «Слушай, в моей системе тебе нельзя передерживать мяч. Ты должен немедленно пасовать, – пояснил нападающий в подкасте Friends of Sports. – Тебе нельзя играть, как Лаутаро». С того момента мы с ним знали, как сочетать наши характеристики. Мы постоянно тренировали пас и движения, так что дошло до того, что я наверняка знал, где окажется Лаутаро, Алексис или кто-то еще. Теперь то же самое происходит с Мактоминеем и Хвичей. Так действует Конте: создает химию между частями».

Лукаку и сам кое-что делает для того, чтобы все заработало. Ром индивидуально отрабатывает тактическое движение, анализирует видео и изучает слабости каждого следующего защитника. Конте остается расставить завершителей вокруг него.

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Несколько недель назад Ромелу пожаловался: «В Англии меня хотели посадить в клетку. Там видят кого-то с моим сложением и думают: «Новый Дрогба!» Но я не он. Дидье гораздо больше играл спиной к воротам, мог зацепиться за мяч, откуда бы ни шел пас. Это не мой стиль».

Занятно, что в сегодняшней форме вклад Лукаку в основном сводится именно к игре спиной к воротам. И я согласен с Сальваторе Баньи: он предсказуем в такой работе. Ром реализует развитое тактическое чутье, целиком опираясь на физическое превосходство. Если находится мощный защитник, способный не дать ему развернуться, «Наполи» теряет большую часть наступательного потенциала.

Но пока такие соперники встречаются раз в месяц, Конте все устраивает – по крайней мере, если судить по тому, как мало он предлагает вне игры на Лукаку.

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ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛ АНДРЕЯ КЛЕЩЕНКА

Фото: Gettyimages /Francesco Pecoraro / Stringer; Maurizio Borsari/AFLO, Alessandro Garofalo/Keystone Press Agency/Global Look Press