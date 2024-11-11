Фанаты «Интера» называли Лукаку «дерьмом» и «сукиным сыном» перед матчем с «Наполи» и освистывали каждое касание форварда в игре

Фанаты «Интера» оскорбляли форварда Ромелу Лукаку до матча с «Наполи».

Нападающий сборной Бельгии выступал за «Интер » с 2019 по 2021 год. В Италии он также играл за «Рому » в сезоне-2023/24. Минувшим летом Ромелу перешел из «Челси» в «Наполи».

Перед началом матча 12-го тура Серии А (1:1), когда игроки вышли на разминку, фанаты на «Сан-Сиро » скандировали «Лукаку – дермо» и «Лукаку – сукин сын», сообщает Corriere dello Sport.

Когда дело дошло до ударов по воротам, ультрас «Интера » начали свистеть в адрес Ромелу и радовались каждому его промаху.

Во время матча фанаты миланцев освистывали Лукаку после каждого касания, добавляет Football Italia.

Лукаку в «Наполи» – игрок из амфута и баскетбола. Поэтому Конте его обожает