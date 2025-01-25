Лукаку забил 200-й гол в топ-лигах – «Ювентусу» за «Наполи». У бельгийца 121 мяч в АПЛ и 79 в Серии А

Гол в ворота «Ювентуса» стал юбилейным для Ромелу Лукаку.

Нападающий «Наполи» реализовал пенальти на 69-й минуте матча Серии А и принес своей команде победу со счетом 2:1.

Для бельгийца это 200-й гол в топ-чемпионатах. В АПЛ он забил 8 мячей в составе «Челси », 17 – в составе «Вест Бромвича », 68 – в составе «Эвертона », 28 – в составе «Манчестер Юнайтед ». Выступая в чемпионате Италии, он 9 раз отличился за «Наполи», 13 – за «Рому», 57 – за «Интер».

Также Лукаку стал всего вторым футболистом в истории, забившим «Ювентусу » в Серии А за «Интер», «Наполи» и «Рому». Первым был Амадео Амадеи.