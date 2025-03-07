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Министр спорта Франции о бане Фонсеки на 9 месяцев: «Наказание справедливо, это сигнал нулевой терпимости к нападениям на судей. Защита арбитров поможет восстановить имидж футбола»

Министр спорта Франции Мари Барсак поддержала дисквалификацию Паулу Фонсеки.

Главный тренер «Лиона» был отстранен от работы на 9 месяцев за то, что кричал в лицо судье Бенуа Мийо во время игры с «Брестом». Наказание распространяется только на внутренние турниры. 

«Наказание справедливо. Дисциплинарный комитет посылает сигнал нулевой терпимости к любым нападениям на судей.

 Я, безусловно, приветствую необходимость защиты судейского корпуса. Это жизненно важно и должно помочь восстановить имидж футбола.

Сегодня абсолютно необходимо, чтобы эти санкции имели сдерживающий эффект», – сказала министр спорта Франции Мари Барсак в интервью La Dépêche du Midi.

Фонсека о дисквалификации: «Решение принимали, думая об общей ситуации во французском футболе, расплачиваться приходится мне. Несправедливо. Я не сдамся»

Фонсека о бане на 9 месяцев: «Чувствую серьезную несправедливость, у меня не было намерения проявлять физическую агрессию. Я готов продолжать работать»

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: GFFN
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